Icatu Seguros abre programa de estágio com bolsa de R$ 2,1 mil. Veja os requisitos

A Icatu Seguros abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2026.2, voltado a universitários que desejam iniciar carreira no mercado financeiro e de seguros. As oportunidades são para atuação na sede da companhia, localizada na região do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro.

As inscrições podem ser feitas até 31 de maio pelo site oficial do programa. A seguradora busca estudantes a partir do 2º período da graduação e que tenham pelo menos um ano e meio até a conclusão do curso, com previsão de formatura a partir de 2027.2.

Segundo Luciano Soares, CEO da companhia e que entrou como estagiário da empresa, o setor de seguros pode ser estratégico para jovens que buscam crescimento profissional no longo prazo.

“Na Icatu, buscamos pessoas que queiram mais do que uma boa porta de entrada no mercado. Queremos talentos que se conectem com a dimensão do que fazemos. Somos uma empresa com mais de 14 milhões de clientes, que já devolveu mais de R$ 8 bilhões para a sociedade apenas em 2025 e vem crescendo em ritmo recorde pelo terceiro ano consecutivo”, afirma o executivo.

Como funciona o programa?

O programa oferece uma trilha estruturada de desenvolvimento, com encontros com a liderança, incluindo o CEO, além de treinamentos em ferramentas como Excel e Power BI e experiências de imersão em diferentes áreas da companhia.

Entre janeiro de 2022 e março de 2025, a Icatu recebeu mais de 280 estagiários. Apenas em 2025, 54% dos participantes foram efetivados ao final do programa.

Para Simone Grossmann, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da Icatu Seguros, a experiência prática e a proximidade com a liderança são diferenciais para quem está começando a carreira.

“Começar a carreira em um ambiente que combina aprendizado, proximidade com a liderança e desafios reais faz diferença na formação de qualquer profissional. É isso que buscamos oferecer na Icatu: uma experiência que amplia repertório, acelera o desenvolvimento e permite que cada estagiário enxergue possibilidades concretas de futuro dentro da companhia”, afirma.

Quais são os benefícios?

O estágio terá carga horária de 30 horas semanais, em modelo híbrido, com quatro dias presenciais por semana. A bolsa-auxílio é de R$ 2.100.

Os selecionados também terão acesso a benefícios como 13º salário, assistência médica, seguro de vida, auxílio-academia e horário flexível.

Quais são os requisitos?

As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Estatística, Jornalismo, Marketing, Matemática, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação.

O processo seletivo será dividido em quatro etapas: inscrições, testes online, dinâmicas de grupo e painel com lideranças.

A admissão dos aprovados está prevista para 17 de agosto de 2026.