Por que o t-rex tinha braços tão pequenos? Resposta é brutal, segundo a ciência

Os braços minúsculos do Tyrannosaurus rex foram durante décadas um dos maiores mistérios da paleontologia. Agora, cientistas acreditam ter encontrado uma explicação evolutiva para essa característica incomum — e ela envolve crânios gigantes, mandíbulas extremamente fortes e uma forma brutal de caçar.

Segundo um novo estudo liderado por pesquisadores da University College London e da University of Cambridge, os braços reduzidos podem ter surgido uma vez que esses predadores passaram a depender quase exclusivamente da mordida para matar presas gigantescas.

Os resultados da pesquisa foram publicadas na revista científica Proceedings of the Royal Society B nesta quarta-feira, 20.

O que o estudo descobriu

Os pesquisadores analisaram 82 espécies de dinossauros terópodes — grupo que inclui predadores bípedes como o T. rex — e descobriram um padrão curioso: quanto mais robusto era o crânio, menores tendiam a ser os braços.

Segundo os cientistas, isso sugere que diferentes grupos de dinossauros passaram por uma mudança importante na estratégia de caça ao longo da evolução. Em vez de usar garras e membros anteriores para agarrar as presas, alguns predadores passaram a depender principalmente de mordidas extremamente poderosas.

A cabeça virou a principal 'arma' do predador

O estudo indica que crânios gigantes e mandíbulas mais fortes podem ter substituído os braços como principal ferramenta de ataque. O pesquisador Charlie Roger Scherer afirmou que o fenômeno provavelmente aconteceu conforme herbívoros gigantes, como os saurópodes, se tornaram mais comuns.

Segundo ele, agarrar um animal de dezenas de metros usando apenas garras talvez não fosse eficiente. Nesse cenário, atacar diretamente com a mandíbula teria se tornado uma estratégia mais vantajosa.

Os pesquisadores também acreditam que os braços perderam utilidade gradualmente ao longo do tempo, em um processo evolutivo descrito como “use ou perca”.

Os padrões encontrados em vários dinossauros

O estudo mostrou que braços reduzidos não eram exclusivos do T. rex. Pelo menos cinco grupos diferentes de dinossauros carnívoros desenvolveram membros anteriores extremamente pequenos de forma independente ao longo da evolução.

Entre eles estavam os tiranossaurídeos, os abelissaurídeos e os carcarodontossaurídeos.

O Carnotaurus, por exemplo, possuía braços ainda menores proporcionalmente do que os do próprio T. rex.

T. rex: o crânio mais poderoso

Para entender a relação entre braços e mordida, os cientistas criaram um método para medir a robustez dos crânios dos dinossauros. A análise levou em consideração fatores como força da mordida, formato craniano e resistência estrutural dos ossos. O resultado colocou o T. rex no topo da lista como o dinossauro com o crânio mais robusto entre todas as espécies analisadas.

Logo atrás apareceu o Tyrannotitan, predador gigante que viveu milhões de anos antes na região que hoje corresponde à Argentina.

Apesar de apresentarem resultado semelhante, os grupos de dinossauros seguiram caminhos evolutivos diferentes para reduzir os membros anteriores.

Nos abelissaurídeos, as mãos e partes inferiores dos braços sofreram redução mais extrema. Já nos tiranossaurídeos, a diminuição ocorreu de forma mais proporcional em todo o membro.

Segundo os pesquisadores, isso mostra que diferentes linhagens evoluíram separadamente até chegar a estratégias de caça parecidas.

Descoberta pode mudar visão sobre evolução dos predadores

Diante dos resultados, os cientistas acreditam que a descoberta ajuda a entender melhor como os grandes predadores dominaram ecossistemas pré-históricos.

A pesquisa também reforça a ideia de que a evolução dos dinossauros foi marcada por uma espécie de “corrida armamentista” entre predadores e presas gigantes.

À medida que herbívoros cresciam e se tornavam mais difíceis de atacar, carnívoros desenvolveram crânios mais fortes, mordidas mais destrutivas e dependeram cada vez menos dos braços para sobreviver.