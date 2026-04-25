Maracanã receberá Cowboys x Ravens no primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro

A NFL confirmou o primeiro jogo de sua história no Rio de Janeiro e o terceiro em solo brasileiro. O confronto será entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no dia 27 de setembro, um domingo, às 17h25 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã.

O anúncio foi oficializado pela liga após a confirmação dos Ravens como adversários dos Cowboys, que já haviam sido definidos em fevereiro como mandantes do "NFL Rio Game". A confirmação aconteceu durante o segundo dia do draft da liga, realizado em Pittsburgh.

O duelo reforça a estratégia de expansão internacional da liga, que vê o Brasil como um de seus mercados mais relevantes fora dos Estados Unidos.

Segundo a NFL, o país reúne mais de 36 milhões de fãs do esporte e concentra uma das bases de torcedores que mais crescem fora da América do Norte.

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Declarações dos times

"É uma honra para nós sermos escolhidos para sediar o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro, Brasil", declarou Steve Bisciotti, proprietário do Baltimore Ravens.

"A expansão internacional do nosso grande esporte tem sido notável. A América do Sul abriga alguns dos torcedores mais apaixonados do mundo, incluindo a nossa torcida dos Ravens no Brasil. Estamos ansiosos para jogar no icônico Estádio do Maracanã contra o Dallas Cowboys, enquanto nossa liga continua a se conectar com fãs em todo o mundo", complementou Bisciotti.

Jerry Jones, proprietário, presidente e gerente geral do Dallas Cowboys, também celebrou o anúncio.

"Estamos entusiasmados e honrados em participar do primeiro jogo da NFL no Rio. Jogar no lendário Estádio do Maracanã contra o Ravens, diante de uma torcida tão apaixonada e crescente, em um palco global, será muito especial para o nosso time, para toda a organização dos Cowboys e para os milhões de pessoas que assistirão em casa e ao redor do mundo", afirmou.

Luis Martinez, general manager da NFL Brasil, reforçou a expectativa para o evento.

"Com o confronto agora definido, a expectativa para este jogo histórico só aumenta. Estamos ansiosos para receber os Ravens e os Cowboys no Rio e para que eles vivenciem em primeira mão a incrível paixão dos nossos torcedores".

As informações sobre venda de ingressos para o jogo no Rio ainda serão divulgadas. A liga informou que os fãs já podem se cadastrar no site oficial da NFL para receber atualizações sobre o evento.

Histórico da NFL no Brasil

Antes do Rio de Janeiro, a NFL já havia realizado duas partidas no Brasil, ambas em São Paulo, na Neo Química Arena.

Em 2024, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers. Já em 2025, o Los Angeles Chargers derrotou o Kansas City Chiefs.

Agora, com a chegada ao Maracanã, a liga amplia sua presença no país e leva pela primeira vez uma partida oficial ao Rio.

Expansão global da liga

Além do Brasil, a NFL também confirmou jogos internacionais em 2026 em (*indica um novo mercado/cidade):

Londres, Reino Unido (Dois jogos no Estádio do Tottenham Hotspur, um no Estádio de Wembley);

Madri, Espanha (Estádio Bernabéu - casa do Real Madrid);

Melbourne, Austrália* (Melbourne Cricket Ground);

Cidade do México, México (Estádio Banorte);

Munique, Alemanha (Estádio do FC Bayern de Munique);

Paris, França* (Estádio Stade de France).

A estratégia faz parte do plano da liga de consolidar sua presença global e aumentar a conexão com torcedores fora dos Estados Unidos.