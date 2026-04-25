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Maracanã receberá Cowboys x Ravens no primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro

Após duas edições em São Paulo, na Neo Química Arena, liga levará pela primeira vez uma partida oficial ao Estádio do Maracanã

NFL confirma Cowboys x Ravens no Maracanã em primeiro jogo da liga no Rio de Janeiro (Reprodução/Redes Sociais)

NFL confirma Cowboys x Ravens no Maracanã em primeiro jogo da liga no Rio de Janeiro (Reprodução/Redes Sociais)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 25 de abril de 2026 às 13h47.

Última atualização em 25 de abril de 2026 às 13h50.

A NFL confirmou o primeiro jogo de sua história no Rio de Janeiro e o terceiro em solo brasileiro. O confronto será entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no dia 27 de setembro, um domingo, às 17h25 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã.

O anúncio foi oficializado pela liga após a confirmação dos Ravens como adversários dos Cowboys, que já haviam sido definidos em fevereiro como mandantes do "NFL Rio Game". A confirmação aconteceu durante o segundo dia do draft da liga, realizado em Pittsburgh.

Ele trocou as redes sociais pelo LinkedIn, estagiou em finanças e virou o nº 1 do Draft da NFL

O duelo reforça a estratégia de expansão internacional da liga, que vê o Brasil como um de seus mercados mais relevantes fora dos Estados Unidos.

Segundo a NFL, o país reúne mais de 36 milhões de fãs do esporte e concentra uma das bases de torcedores que mais crescem fora da América do Norte.

 

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Declarações dos times

"É uma honra para nós sermos escolhidos para sediar o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro, Brasil", declarou Steve Bisciotti, proprietário do Baltimore Ravens.

"A expansão internacional do nosso grande esporte tem sido notável. A América do Sul abriga alguns dos torcedores mais apaixonados do mundo, incluindo a nossa torcida dos Ravens no Brasil. Estamos ansiosos para jogar no icônico Estádio do Maracanã contra o Dallas Cowboys, enquanto nossa liga continua a se conectar com fãs em todo o mundo", complementou Bisciotti.

Jerry Jones, proprietário, presidente e gerente geral do Dallas Cowboys, também celebrou o anúncio.

"Estamos entusiasmados e honrados em participar do primeiro jogo da NFL no Rio. Jogar no lendário Estádio do Maracanã contra o Ravens, diante de uma torcida tão apaixonada e crescente, em um palco global, será muito especial para o nosso time, para toda a organização dos Cowboys e para os milhões de pessoas que assistirão em casa e ao redor do mundo", afirmou.

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Luis Martinez, general manager da NFL Brasil, reforçou a expectativa para o evento.

"Com o confronto agora definido, a expectativa para este jogo histórico só aumenta. Estamos ansiosos para receber os Ravens e os Cowboys no Rio e para que eles vivenciem em primeira mão a incrível paixão dos nossos torcedores".

As informações sobre venda de ingressos para o jogo no Rio ainda serão divulgadas. A liga informou que os fãs já podem se cadastrar no site oficial da NFL para receber atualizações sobre o evento.

Histórico da NFL no Brasil

Antes do Rio de Janeiro, a NFL já havia realizado duas partidas no Brasil, ambas em São Paulo, na Neo Química Arena.

Em 2024, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers. Já em 2025, o Los Angeles Chargers derrotou o Kansas City Chiefs.

Agora, com a chegada ao Maracanã, a liga amplia sua presença no país e leva pela primeira vez uma partida oficial ao Rio.

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Expansão global da liga

Além do Brasil, a NFL também confirmou jogos internacionais em 2026 em (*indica um novo mercado/cidade):

  • Londres, Reino Unido (Dois jogos no Estádio do Tottenham Hotspur, um no Estádio de Wembley);
  • Madri, Espanha (Estádio Bernabéu - casa do Real Madrid);
  • Melbourne, Austrália* (Melbourne Cricket Ground);
  • Cidade do México, México (Estádio Banorte);
  • Munique, Alemanha (Estádio do FC Bayern de Munique);
  • Paris, França* (Estádio Stade de France).

A estratégia faz parte do plano da liga de consolidar sua presença global e aumentar a conexão com torcedores fora dos Estados Unidos.

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