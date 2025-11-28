Além da taça, Palmeiras e Flamengo disputam recorde na Libertadores

Palmeiras x Flamengo: times se enfrentam neste sábado, 29 (Wagner Meier/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11h28.
A final da Libertadores da América 2025, que acontece neste sábado, 29, entre Flamengo e Palmeiras, promete ser muito mais do que uma simples disputa pelo título de campeão da América do Sul.
O que está em jogo no Estádio Monumental "U", em Lima, Peru, é o reconhecimento de um dos times como o maior campeão da história da competição. Independente de qual equipe vença, o vencedor se tornará o brasileiro com o maior número de conquistas do torneio, alcançando o quarto título — uma marca histórica.
Atualmente, Palmeiras e Flamengo estão empatados no número de títulos da Libertadores, com três conquistas cada.
O Verdão ergueu a taça em 1999, 2020 e 2022, enquanto o Flamengo conquistou os seus em 1981, 2019 e 2022. Ao longo da história, São Paulo, Santos e Grêmio também possuem três taças cada, tornando a final de 2025 ainda mais crucial para o futebol brasileiro.
Quem vencer, terá a honra de ser o time brasileiro mais vitorioso no torneio interclubes mais importante do continente.
A final será transmitida pelos seguintes canais:
TV aberta: Globo
TV fechada: ESPN
Streaming: Ge TV, Disney+ e Paramount+
A partida entre Palmeiras e Flamengo ocorrerá às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, Peru.