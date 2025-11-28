Esporte

Além da taça, Palmeiras e Flamengo disputam recorde na Libertadores

Confronto entre os gigantes do futebol brasileiro decidirá o maior campeão da história da Libertadores, com Palmeiras e Flamengo em busca do quarto título da competição

Palmeiras x Flamengo: times se enfrentam neste sábado, 29 (Wagner Meier/Getty Images)

Palmeiras x Flamengo: times se enfrentam neste sábado, 29 (Wagner Meier/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11h28.

A final da Libertadores da América 2025, que acontece neste sábado, 29, entre Flamengo e Palmeiras, promete ser muito mais do que uma simples disputa pelo título de campeão da América do Sul.

O que está em jogo no Estádio Monumental "U", em Lima, Peru, é o reconhecimento de um dos times como o maior campeão da história da competição. Independente de qual equipe vença, o vencedor se tornará o brasileiro com o maior número de conquistas do torneio, alcançando o quarto título — uma marca histórica.

Taça histórica

Atualmente, Palmeiras e Flamengo estão empatados no número de títulos da Libertadores, com três conquistas cada.

O Verdão ergueu a taça em 1999, 2020 e 2022, enquanto o Flamengo conquistou os seus em 1981, 2019 e 2022. Ao longo da história, São Paulo, Santos e Grêmio também possuem três taças cada, tornando a final de 2025 ainda mais crucial para o futebol brasileiro.

Quem vencer, terá a honra de ser o time brasileiro mais vitorioso no torneio interclubes mais importante do continente.

Onde assistir?

A final será transmitida pelos seguintes canais:

  • TV aberta: Globo

  • TV fechada: ESPN

  • Streaming: Ge TV, Disney+ e Paramount+

Qual o horário?

A partida entre Palmeiras e Flamengo ocorrerá às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, Peru.

Veja o ranking dos times com mais títulos da Libertadores

7 títulos

  • Independiente (ARG) - 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984

6 títulos

  • Boca Juniors (ARG) - 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007

5 títulos

  • Peñarol (URU) - 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987

4 títulos

  • Estudiantes (ARG) - 1968, 1969, 1970 e 2009
  • River Plate (ARG) - 1986, 1996, 2015 e 2018

3 títulos

  • Flamengo - 1981, 2019 e 2022
  • Grêmio - 1983, 1995 e 2017
  • Nacional (URU) - 1971, 1980 e 1988
  • Olimpia (PAR) - 1979, 1990 e 2002
  • Palmeiras - 1999, 2020 e 2021
  • Santos - 1962, 1963 e 2011
  • São Paulo - 1992, 1993 e 2005

2 títulos

  • Atlético Nacional (COL) - 1989 e 2016
  • Cruzeiro - 1976 e 1997
  • Internacional - 2006 e 2010

1 título

  • Argentinos Juniors (ARG) - 1985
  • Colo Colo (CHI) - 1991
  • Corinthians - 2012
  • Fluminense - 2023
  • LDU (EQU) - 2008
  • Once Caldas (COL) - 2004
  • Racing (ARG) - 1967
  • San Lorenzo (ARG) - 2014
  • Vasco - 1998
  • Vélez Sarsfield (ARG) - 1994
  • Atlético-MG - 2013
  • Botafogo - 2024

Acompanhe tudo sobre:PalmeirasFlamengoFutebolEsportesCopa Libertadores da América

Mais de Esporte

Palmeiras x Flamengo: onde assistir e qual horário da final da Libertadores

São Paulo x Fluminense: quanto foi o jogo e quem fez os gols

Neymar tem 2ª pior temporada da carreira e pode jogar no 'sacrifício'

Campanha para quitar Arena Corinthians fracassa e termina com 5,9% da meta

Mais na Exame

Mundo

Inundações na Indonésia e na Tailândia deixam mais de 300 mortos

Esporte

Palmeiras x Flamengo: onde assistir e qual horário da final da Libertadores

Future of Money

Novo líder do Mercado Bitcoin no Brasil quer 'ir além de exchange' sem perder essência cripto

EXAME Agro

Carne mais cara em 2026: preço deve subir 10% no próximo ano