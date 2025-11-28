Além da taça, Palmeiras e Flamengo disputam recorde na Libertadores

A final da Libertadores da América 2025, que acontece neste sábado, 29, entre Flamengo e Palmeiras, promete ser muito mais do que uma simples disputa pelo título de campeão da América do Sul.

O que está em jogo no Estádio Monumental "U", em Lima, Peru, é o reconhecimento de um dos times como o maior campeão da história da competição. Independente de qual equipe vença, o vencedor se tornará o brasileiro com o maior número de conquistas do torneio, alcançando o quarto título — uma marca histórica.

Taça histórica

Atualmente, Palmeiras e Flamengo estão empatados no número de títulos da Libertadores, com três conquistas cada.

O Verdão ergueu a taça em 1999, 2020 e 2022, enquanto o Flamengo conquistou os seus em 1981, 2019 e 2022. Ao longo da história, São Paulo, Santos e Grêmio também possuem três taças cada, tornando a final de 2025 ainda mais crucial para o futebol brasileiro.

Quem vencer, terá a honra de ser o time brasileiro mais vitorioso no torneio interclubes mais importante do continente.

Onde assistir?

A final será transmitida pelos seguintes canais:

TV aberta : Globo

TV fechada : ESPN

Streaming: Ge TV, Disney+ e Paramount+

Qual o horário?

A partida entre Palmeiras e Flamengo ocorrerá às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, Peru.

Veja o ranking dos times com mais títulos da Libertadores

7 títulos

Independiente (ARG) - 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984

6 títulos

Boca Juniors (ARG) - 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007

5 títulos

Peñarol (URU) - 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987

4 títulos

Estudiantes (ARG) - 1968, 1969, 1970 e 2009

River Plate (ARG) - 1986, 1996, 2015 e 2018

3 títulos

Flamengo - 1981, 2019 e 2022

Grêmio - 1983, 1995 e 2017

Nacional (URU) - 1971, 1980 e 1988

Olimpia (PAR) - 1979, 1990 e 2002

Palmeiras - 1999, 2020 e 2021

Santos - 1962, 1963 e 2011

São Paulo - 1992, 1993 e 2005

2 títulos

Atlético Nacional (COL) - 1989 e 2016

Cruzeiro - 1976 e 1997

Internacional - 2006 e 2010

1 título