Sport x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do pelo Brasileirão

O Sport e Flamengo se enfrentam neste sábado, 15, às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). A partida é válida pela 12ª rodada atrasada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Sem vencer há dez jogos e vindo de cinco derrotas consecutivas, o Sport entra em campo sob risco iminente de rebaixamento.

A equipe comandada interinamente por César Lucena soma 17 pontos, contra 35 do Vitória, primeiro fora da zona da degola. Mesmo que conquiste a vitória diante do Flamengo, o time pernambucano será rebaixado caso o Vitória pontue na próxima rodada.

Do outro lado, o Flamengo também tem dificuldades. A equipe tem sete jogadores convocados para seleções nacionais e outros cinco no departamento médico, o que afeta diretamente as opções de Filipe Luís para a reta final da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Sport x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 18h30, entre o Sport e Flamengo terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Como assistir online o jogo do Sport x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video, com assinatura ativa no serviço de streaming da Amazon.