Esporte

Sport x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do pelo Brasileirão

Partida entre Sport x Flamengo é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 07h06.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Sport e Flamengo se enfrentam neste sábado, 15, às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). A partida é válida pela 12ª rodada atrasada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Sem vencer há dez jogos e vindo de cinco derrotas consecutivas, o Sport entra em campo sob risco iminente de rebaixamento.

A equipe comandada interinamente por César Lucena soma 17 pontos, contra 35 do Vitória, primeiro fora da zona da degola. Mesmo que conquiste a vitória diante do Flamengo, o time pernambucano será rebaixado caso o Vitória pontue na próxima rodada.

Do outro lado, o Flamengo também tem dificuldades. A equipe tem sete jogadores convocados para seleções nacionais e outros cinco no departamento médico, o que afeta diretamente as opções de Filipe Luís para a reta final da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Sport x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 18h30, entre o Sport e Flamengo terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Como assistir online o jogo do Sport x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video, com assinatura ativa no serviço de streaming da Amazon.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Brasil x Senegal: onde assistir, horário e escalações do amistoso internacional

Jogos de hoje, sábado, 15 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Técnico que causou 1ª derrota do Brasil em eliminatórias morre aos 72 anos

Mais na Exame

Casual

Restaurantes para qualquer hora do dia (ou da fome)

Mercados

A última cartada de Buffett antes da aposentadoria: investir no Google

Negócios

Ela transformou a comida 'natureba' da família e hoje fatura R$ 18 milhões

Brasil

Enem 2025: o que pode ou não levar para o segundo dia de prova?