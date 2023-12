Marcelo Teixeira é eleito presidente do Santos e promete mudanças

Marcelo Teixeira retorna ao comando do Santos como o novo presidente, pela terceira vez na história, após dominar eleição neste sábado, 9. O empresário conquistou 4762 votos, ou 53%, derrotando quatro concorrentes ao cargo.

"Quero agradecer a confiança do associado. O que hoje deveria ser uma festa da democracia, o ambiente não é tão propício pois não estamos felizes com este ano. Mas, de qualquer maneira, as urnas são soberanas. Os votos muitos expressivos demonstram a confiança no nosso trabalho e projeto", declarou Teixeira, que terá o advogado Fernando Bonavides como vice.

As primeiras palavras de Marcelo Teixeira como presidente eleito para o triênio de 2024/26! pic.twitter.com/NPVA2P4qCq — Santos FC (@SantosFC) December 10, 2023

"Vamos reconstruir o Santos e reconduzir o time ao seu devido lugar e patamar de vanguarda, de um clube vencedor. É uma marca muito forte, a nível nacional e mundial", completou.

Com 59 anos, Marcelo Teixeira reassume a presidência do Santos após dois mandatos anteriores entre 1991 e 1993 e, posteriormente, de 2000 a 2009. Durante suas gestões, o clube conquistou 12 títulos no futebol profissional, englobando equipes masculinas e femininas. Destacam-se entre essas conquistas os títulos do Campeonato Brasileiro em 2002 e 2004, além da Libertadores feminina em 2009.

"Estou sempre aprendendo e quero sempre ter pessoas e profissionais ao meu lado que consigam me ajudar a desenvolver os projetos que estão na nossa proposta de campanha."

Teixeira assegurou uma vitória abrangente. Dos 4.762 mil votos, sendo 1.270 de urnas físicas dispostas no Ginásio Athiê Jorge Cury e no salão de mármore da Vila Belmiro, e 3.492 online.

Por ter sido a única chapa com mais de 20% dos votos, o grupo de Teixeira terá 100% das cadeiras do Conselho Deliberativo.

Os primeiros momentos de Marcelo Teixeira após a sua eleição! pic.twitter.com/frkLx2Nwtb — Santos FC (@SantosFC) December 9, 2023

Veja o resultado das eleições presidenciais do Santos: