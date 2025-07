Quem é o dono do Al-Hilal e por que o time saudita pode surpreender no Mundial

O Al-Hilal, time saudita de destaque no Mundial de Clubes, é controlado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que detém 75% das ações do clube desde 2023.

O PIF é um fundo soberano ligado diretamente ao governo saudita e presidido pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que é o principal responsável pela estratégia de investimentos esportivos do país. Bin Salman, conhecido como MBS, é a figura central da chamada "Visão 2030", um plano ambicioso para diversificar a economia saudita e aumentar a influência internacional do reino por meio do esporte e outras áreas.

Mohammed bin Salman acumula enorme poder político e econômico, controlando pessoalmente o PIF, que administra cerca de US$ 925 bilhões em ativos, tornando-se um dos maiores fundos soberanos do mundo.

Ele concentra autoridade quase total sobre as decisões do fundo, que atua como instrumento para ampliar o "soft power" da Arábia Saudita, investindo em clubes de futebol, eventos esportivos globais e outras áreas estratégicas. Embora não se envolva na gestão diária dos clubes, sua influência é decisiva para o direcionamento dos recursos e prioridades do fundo.

Investimentos bilionários e crescimento do Al-Hilal

Este controle estatal e o poder financeiro do PIF permitem que o Al-Hilal faça investimentos bilionários, com gastos superiores a R$ 3 bilhões em contratações recentes, além de manter uma das maiores folhas salariais do futebol mundial.

Esta estrutura torna o clube saudita uma força capaz de surpreender no Mundial de Clubes, combinando tradição regional, recursos financeiros e um projeto ambicioso de crescimento internacional.

Tradição e sucesso no futebol asiático

Além do forte investimento financeiro, o Al-Hilal tem uma tradição consolidada, sendo o clube mais vitorioso da Ásia, com 19 títulos nacionais e 4 conquistas da Liga dos Campeões da Ásia, além de ser o time com maior torcida na Arábia Saudita.

O Al-Hilal como força global

Este conjunto de fatores — controle estatal com recursos quase ilimitados, histórico de sucesso e um elenco reforçado por contratações milionárias — faz do Al-Hilal uma equipe capaz de surpreender no Mundial de Clubes, mesmo diante de adversários tradicionais do futebol mundial. O clube representa não apenas uma força esportiva, mas também um projeto estratégico do governo saudita para ampliar sua influência global por meio do futebol.