Executivo revela qual cripto lhe trouxe mais lucro

O ex-CTO da Ripple, David Schwartz, revelou que o XRP gerou mais riqueza pessoal para ele do que qualquer outra criptomoeda, embora ele tenha reduzido gradualmente sua exposição a ativos digitais ao longo do tempo.

Schwartz colaborou na criação do XRP Ledger antes de se aposentar do cargo de diretor de tecnologia no início deste ano. Ele fez a revelação no X, ao responder a um seguidor que perguntou qual criptoativo lhe trouxe mais retorno financeiro.

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XRP superou bitcoin e ether para Schwartz

No X, Schwartz revelou que já possuiu 26 milhões de XRP. Ele também chegou a deter cerca de mil bitcoin e 40 mil ether. Nos últimos anos, no entanto, ele diminuiu drasticamente cada uma dessas posições.

Mesmo assim, seu investimento inicial em XRP como cofundador da Ripple gerou ganhos maiores ao longo da vida do que suas apostas em bitcoin ou ether. O XRP atingiu o recorde histórico de US$ 3,65 em julho de 2025. O ativo está negociado atualmente em torno de US$ 1,46, ocupando a quarta posição em valor de mercado.

A valorização prolongada proporcionou a Schwartz um retorno de muitos milhões de dólares. O tamanho da posição inicial resistiu a anos de vendas graduais.

XRP by far. — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) May 12, 2026

Vendeu ether a US$ 1,05 e bitcoin cedo demais

Schwartz admitiu ter vendido suas unidades de ether por cerca de US$ 1,05 cada. Ele diz que lamenta essa decisão desde então.

O ETH foi negociado a milhares de dólares acima desse valor posteriormente. Com bitcoin, a trajetória foi semelhante. Schwartz reduziu sua posição em BTC de cerca de mil moedas para menos de uma. O ajuste ocorreu bem antes do bitcoin chegar à faixa de seis dígitos.

O perfil reflete a mesma postura que direcionou sua estratégia nos aportes. Schwartz já se definiu como avesso ao risco, preferindo garantir ganhos do que esperar por movimentos ainda mais expressivos no futuro.

O paradoxo consciente do risco

Schwartz reconheceu um paradoxo em sua abordagem. Todas as suas grandes apostas em cripto renderam resultados muito melhores do que ele havia projetado.

No entanto, ele continua tendo dificuldades para lidar emocionalmente com o risco. Questionado sobre o que diria ao seu eu mais jovem, Schwartz afirmou que recomendaria assumir mais riscos em cripto. Mesmo assim, admite que provavelmente seu eu do passado não seguiria esse conselho.

Seu portfólio atual confirma essa postura. Segundo Schwartz, sua exposição restante está quase inteiramente concentrada em XRP e ações da Ripple. A empresa possui atualmente uma avaliação privada estimada em US$ 40 bilhões.

A transparência oferece uma visão rara sobre a mentalidade de um dos principais idealizadores do ativo. Se investidores de longo prazo compartilham do mesmo apetite por diminuir posições enquanto o XRP aguarda um novo ciclo de alta, ainda é uma questão em aberto.

*Matéria original por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.