Sites fora do Remessa Conforme estão isentos da 'taxa das blusinhas'?

Entrou em vigor a isenção do Imposto de Importação para compras internacionais até US$ 50 nesta quarta-feira, 13. Até o momento, a conhecida “taxa das blusinhas” tributava em 20% compras internacionais até esse valor. A taxa para compras de US% 50,01 até US$ 3.000 também teve o imposto reduzido, de 60% para 30%.

No entanto, é preciso atenção a alguns pontos. O primeiro é que as compras não estão isentas de todos os impostos. Ainda há o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que varia de 17% a 20% a depender do estado.

Também há a cobrança de fretes e possíveis seguros. Além disso, a isenção federal vale exclusivamente para compras realizadas dentro de plataformas de e-commerce certificadas no programa Remessa Conforme (veja abaixo).

Quem comprar em sites ou de vendedores estrangeiros que não aderiram ao programa do governo continuará pagando a alíquota cheia de 60% de Imposto de Importação, mesmo para itens de valor muito baixo.

“Pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente pelos princípios da transparência, boa-fé objetiva e informação adequada, o preço final deve ser apresentado de forma clara antes da conclusão da compra, incluindo tributos, frete e eventuais encargos”, explica Tays Cavalcante, advogada especialista em Direito ao Consumidor.

Segundo ela, o cliente não pode ser surpreendido com cobrança posterior que não tenha sido devidamente informada no momento da contratação.

Confira os sites que fazem parte do Remessa Conforme:

3Cliques 7Buyers Addmall AliExpress Amazon Atrio BR Carrefour Casa e Video CBMix Cellshop China In House Compra Conforme Cronosco Envios Brasil Ferreira Costa Hapdao Hebron Nutrition iHerb Importei USA Juno LifeOne Loja Glamourosa Magazine Luiza Manual Básico MA3 Mercado Livre Muifabrica Muneka Netshoes Pacote Fácil PatPat Phosphopure Pickpack Planet Music Express Puritan Red Delaware Shein Shopcider Shopee Sinerlog Store SpaceMDM Sweetcare Tekeno Temu Urbanic

Plataformas estão se adaptando

Até a manhã desta quarta, compras realizadas em sites internacionais ainda apresentavam a cobrança do Imposto de Importação.

À EXAME, Shein e AliExpress informaram que estão se adequando ainda ao novo decreto, publicado ontem a noite. Eventuais cobranças do Imposto de Importação poderão ocorrer, mas serão reembolsadas.

Em simulação feita hoje às 7h (horário de Brasília), o imposto ainda aparece sendo cobrado. Em uma compra de R$ 132,99, o tributo, que não irá existir mais, é de R$ 17,66.

Shein/Reprodução (Shein/Reprodução)

Já em relação a taxas cobradas anteriormente, não há ressarcimento: “Não enseja restituição, compensação ou ressarcimento relativamente aos valores do Imposto de Importação eventualmente recolhidos”, informa a Medida Provisória.