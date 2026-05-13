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Sites fora do Remessa Conforme estão isentos da 'taxa das blusinhas'?

Governo isentou do Imposto de Importação compras até US$ 50

Taxa das blusinhas: imposto de compras entre US$ 50,01 e US$ 3.000 foi reduzido de 60% para 30% (AndreyPopov/Thinkstock)

Taxa das blusinhas: imposto de compras entre US$ 50,01 e US$ 3.000 foi reduzido de 60% para 30% (AndreyPopov/Thinkstock)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 13 de maio de 2026 às 11h10.

Entrou em vigor a isenção do Imposto de Importação para compras internacionais até US$ 50 nesta quarta-feira, 13. Até o momento, a conhecida “taxa das blusinhas” tributava em 20% compras internacionais até esse valor. A taxa para compras de US% 50,01 até US$ 3.000 também teve o imposto reduzido, de 60% para 30%.

No entanto, é preciso atenção a alguns pontos. O primeiro é que as compras não estão isentas de todos os impostos. Ainda há o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que varia de 17% a 20% a depender do estado.

Também há a cobrança de fretes e possíveis seguros. Além disso, a isenção federal vale exclusivamente para compras realizadas dentro de plataformas de e-commerce certificadas no programa Remessa Conforme (veja abaixo).

Quem comprar em sites ou de vendedores estrangeiros que não aderiram ao programa do governo continuará pagando a alíquota cheia de 60% de Imposto de Importação, mesmo para itens de valor muito baixo.

“Pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente pelos princípios da transparência, boa-fé objetiva e informação adequada, o preço final deve ser apresentado de forma clara antes da conclusão da compra, incluindo tributos, frete e eventuais encargos”, explica Tays Cavalcante, advogada especialista em Direito ao Consumidor.

Segundo ela, o cliente não pode ser surpreendido com cobrança posterior que não tenha sido devidamente informada no momento da contratação.

Confira os sites que fazem parte do Remessa Conforme:

  1. 3Cliques
  2. 7Buyers
  3. Addmall
  4. AliExpress
  5. Amazon
  6. Atrio BR
  7. Carrefour
  8. Casa e Video
  9. CBMix
  10. Cellshop
  11. China In House
  12. Compra Conforme
  13. Cronosco
  14. Envios Brasil
  15. Ferreira Costa
  16. Hapdao
  17. Hebron Nutrition
  18. iHerb
  19. Importei USA
  20. Juno
  21. LifeOne
  22. Loja Glamourosa
  23. Magazine Luiza
  24. Manual Básico
  25. MA3
  26. Mercado Livre
  27. Muifabrica
  28. Muneka
  29. Netshoes
  30. Pacote Fácil
  31. PatPat
  32. Phosphopure
  33. Pickpack
  34. Planet Music Express
  35. Puritan
  36. Red Delaware
  37. Shein
  38. Shopcider
  39. Shopee
  40. Sinerlog Store
  41. SpaceMDM
  42. Sweetcare
  43. Tekeno
  44. Temu
  45. Urbanic

Plataformas estão se adaptando

Até a manhã desta quarta, compras realizadas em sites internacionais ainda apresentavam a cobrança do Imposto de Importação.

À EXAME, Shein e AliExpress informaram que estão se adequando ainda ao novo decreto, publicado ontem a noite. Eventuais cobranças do Imposto de Importação poderão ocorrer, mas serão reembolsadas.

Em simulação feita hoje às 7h (horário de Brasília), o imposto ainda aparece sendo cobrado. Em uma compra de R$ 132,99, o tributo, que não irá existir mais, é de R$ 17,66.

Shein/Reprodução (Shein/Reprodução)

Já em relação a taxas cobradas anteriormente, não há ressarcimento: “Não enseja restituição, compensação ou ressarcimento relativamente aos valores do Imposto de Importação eventualmente recolhidos”, informa a Medida Provisória.

Acompanhe tudo sobre:TaxasImpostosRemessa Conformee-commerceICMSSheinAliExpress

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