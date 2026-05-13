Sites fora do Remessa Conforme estão isentos da 'taxa das blusinhas'?

Taxa das blusinhas: imposto de compras entre US$ 50,01 e US$ 3.000 foi reduzido de 60% para 30% (AndreyPopov/Thinkstock)
Repórter de finanças
Publicado em 13 de maio de 2026 às 11h10.
Entrou em vigor a isenção do Imposto de Importação para compras internacionais até US$ 50 nesta quarta-feira, 13. Até o momento, a conhecida “taxa das blusinhas” tributava em 20% compras internacionais até esse valor. A taxa para compras de US% 50,01 até US$ 3.000 também teve o imposto reduzido, de 60% para 30%.
No entanto, é preciso atenção a alguns pontos. O primeiro é que as compras não estão isentas de todos os impostos. Ainda há o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que varia de 17% a 20% a depender do estado.
Também há a cobrança de fretes e possíveis seguros. Além disso, a isenção federal vale exclusivamente para compras realizadas dentro de plataformas de e-commerce certificadas no programa Remessa Conforme (veja abaixo).
Quem comprar em sites ou de vendedores estrangeiros que não aderiram ao programa do governo continuará pagando a alíquota cheia de 60% de Imposto de Importação, mesmo para itens de valor muito baixo.
“Pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente pelos princípios da transparência, boa-fé objetiva e informação adequada, o preço final deve ser apresentado de forma clara antes da conclusão da compra, incluindo tributos, frete e eventuais encargos”, explica Tays Cavalcante, advogada especialista em Direito ao Consumidor.
Segundo ela, o cliente não pode ser surpreendido com cobrança posterior que não tenha sido devidamente informada no momento da contratação.
Confira os sites que fazem parte do Remessa Conforme:
Até a manhã desta quarta, compras realizadas em sites internacionais ainda apresentavam a cobrança do Imposto de Importação.
À EXAME, Shein e AliExpress informaram que estão se adequando ainda ao novo decreto, publicado ontem a noite. Eventuais cobranças do Imposto de Importação poderão ocorrer, mas serão reembolsadas.
Em simulação feita hoje às 7h (horário de Brasília), o imposto ainda aparece sendo cobrado. Em uma compra de R$ 132,99, o tributo, que não irá existir mais, é de R$ 17,66.
Já em relação a taxas cobradas anteriormente, não há ressarcimento: “Não enseja restituição, compensação ou ressarcimento relativamente aos valores do Imposto de Importação eventualmente recolhidos”, informa a Medida Provisória.