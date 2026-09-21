Startup projeta faturar R$ 500 mi com tecnologia para eventos

A TicketBolt deu início a uma nova fase de expansão e estruturação comercial no mercado brasileiro. Com um plano de crescimento acelerado e sustentável, a plataforma de ticketing e tecnologia para eventos estabeleceu a meta de alcançar R$ 500 milhões em GMV (Volume Bruto de transações) até dezembro de 2027, ampliando sua presença nacional e fortalecendo sua atuação junto a produtores, artistas, casas de espetáculos e ao público final.

O movimento da startup acompanha o aquecimento do setor de eventos no Brasil, que iniciou o ano atingindo recordes históricos de consumo, movimentando mais de R$ 25 bilhões apenas no primeiro bimestre — o maior valor da série histórica da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE) desde 2019 — com projeção de fechar 2026 em R$ 151,9 bilhões. O momento é reforçado pelo peso do Brasil no cenário internacional: segundo o relatório Global Entertainment & Media Outlook, da PwC, o país já é o segundo maior mercado de shows ao vivo do mundo.

Com o público priorizando cada vez mais experiências e lazer, a TicketBolt busca capturar essa demanda por meio de uma nova e ampla estrutura comercial combinada a um modelo de parceiros estratégicos (dealers). A iniciativa visa aumentar a capilaridade da empresa em ecossistemas de futebol, shows e eventos nacionais e regionais, combinando escala comercial com inteligência financeira para a aceleração de novos negócios.

Como parte do reforço do time para este ciclo de expansão, a empresa contou também com a chegada de Zenon Rezende à diretoria comercial, que passa a atuar sob a liderança de Victor Leão, diretor executivo comercial da TicketBolt. Com uma trajetória de 10 anos nos mercados de tecnologia, entretenimento, eventos e ticketing, Rezende traz ao time a bagagem adquirida em sua atuação anterior como Diretor Comercial da Bilheteria Digital (BD).

A tecnologia é um dos pilares centrais dessa nova fase

Ela acompanha uma transformação que já é tendência no setor de eventos como um todo, com o avanço de biometria facial nas catracas, sistemas de pagamento cashless e plataformas de venda de ingressos certificadas como ponto de partida de toda a cadeia de controle contra fraudes e cambismo.

A TicketBolt passa a utilizar dados e inteligência artificial para simplificar a jornada de compra do consumidor, reduzir atritos nas transações e oferecer aos produtores de eventos análises preditivas de comportamento e demanda, além de automação de processos operacionais. A atuação unifica ainda as áreas de Marketing e Comercial em uma operação orientada a dados e inteligência de mercado.

Para Victor Leão, diretor executivo comercial da TicketBolt, a evolução do setor exige que as plataformas entreguem valor além do ticketing tradicional. "A TicketBolt vive um momento decisivo de consolidação. A próxima etapa do setor não está apenas em vender ingressos, mas em compreender profundamente a cadeia do entretenimento e usar tecnologia e dados para gerar inteligência a todo o ecossistema. Estamos construindo uma operação nacional, previsível e escalável para posicionar a TicketBolt como uma das principais plataformas do país e atingir nossos objetivos até 2027", afirma Victor Leão.