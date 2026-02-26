Quantos jogos Neymar terá até a convocação para a Copa?

A corrida contra o tempo já começou para Neymar. Já fora do calendário estadual após a eliminação do Santos no Paulistão, e em processo de retomada física, o atacante terá uma janela relativamente curta até a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O atacante terá somente três partidas até a próxima convocação de Carlo Ancelotti e 19 jogos antes da divulgação da relação definitiva para a Copa do Mundo.

Mais do que o volume de partidas, o que estará em avaliação é o nível de atuação. A comissão técnica tende a observar intensidade, capacidade de suportar 90 minutos e impacto direto em gols e assistências.

Após um período marcado por lesões e ausência prolongada, a principal missão de Neymar será provar que consegue manter sequência sem limitações físicas.

Três anos sem a amarelinha

Longe da seleção desde 2023, Neymar voltou ao Santos no início do ano passado com o objetivo de disputar seu quarto Mundial. A temporada de 2025, porém, foi novamente marcada por problemas físicos. Em 2026, o jogador também desfalcou a equipe em dez partidas enquanto se recuperava de uma cirurgia no joelho, consequência da lesão sofrida na temporada anterior.

Eliminação do Santos

O Santos deu adeus ao Campeonato Paulista neste domingo, 22 de fevereiro, ao ser superado pelo Grêmio Novorizontino. Jogando no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, a equipe da casa venceu por 2 a 1 e garantiu a classificação às semifinais.

Neymar foi um dos destaques negativos do Peixe. O atacante ficou abaixo das expectativas e ainda teve participação direta no lance que originou o primeiro gol do adversário, o que ampliou a pressão sobre sua atuação no confronto decisivo.

Veja como foi o lance: