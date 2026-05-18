Esporte

Copa do Mundo feminina: concessionária rebate Fifa em impasse sobre Mané Garrincha

Arena360 topa adequar gramado, mas não vai disponibilizar todos os camarotes para uso exclusivo da entidade, diz CEO

Estádio Mané Garrincha, ou Arena BSB. (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Estádio Mané Garrincha, ou Arena BSB. (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 18 de maio de 2026 às 15h08.

A concessionária Arena360, que administra o estádio Mané Garrincha, fez concessões à Fifa em mensagem à organização enviada na última sexta-feira, 15, em resposta a uma carta da entidade máxima do futebol que falava “em exercer seus direitos de rescisão” do contrato para que o espaço receba partidas da Copa do Mundo Feminina em 2027. A Fifa menciona “múltiplas violações materiais e contínuas por parte da Arena BSB”, o que a concessionária rebate. Apesar de aceitar modificar o gramado, a empresa afirma que não cederá todos os camarotes do estádio para uso exclusivo da Fifa durante o evento.

Entre as demandas da Fifa, estão a disponibilidade de todos os camarotes do estádio à entidade durante o evento, uma mudança no gramado, o aumento do número de câmaras frigoríficas nos bares e a oposição da entidade a uma mudança no local do centro de imprensa.

Richard Dubois, CEO da Arena360, afirma à EXAME que o estádio não vai ser descredenciado da competição e questiona a estratégia da Fifa de tornar pública uma negociação sobre adequações na infraestrutura do estádio.

Ajustes no gramado e equipe

Ele diz que a Arena360 fará os ajustes no gramado, mas ressalta que não pode disponibilizar todos os 125 camarotes à entidade máxima do futebol.

Na resposta que enviou à Fifa, a concessionária se compromete a implementar o gramado costurado — em que a grama natural é reforçada por fibras sintéticas — em até 60 dias antes do início do torneio, que começa em junho de 2027.

“A FIFA tem um produto valiosíssimo e sabe disso. Então, usa a força do evento para conseguir condições (comerciais) extremamente favoráveis em todas as situações. São mais três ou quatro estádios que estão na mesma situação”, diz Dubois.

Ele afirma que a Arena360 disponibiliza 1.700 pessoas para atuar no estádio durante o evento, 200 a mais do que o pedido pela Fifa, e que a estrutura do estádio recebeu boas notas na avaliação técnica. 

Disputa pelos camarotes

Richard Dubois, CEO da Arena360. Foto: Divulgação

O CEO da concessionária questiona, porém, a necessidade do uso exclusivo de todos os camarotes pela Fifa. Como solução, a Arena360 propôs à Fifa a disponibilização, para uso exclusivo da entidade, de 25 camarotes entre o segundo e o terceiro andar do estádio. 

“Querem que eu rompa mais de 100 contratos, derrube camarotes que já existem para fazer todos iguais, para a Fifa ficar com eles? O problema aqui é que eles querem todos os camarotes.  Eles não querem dar preferência aos clientes que já têm o camarote aqui. Eu argumento que a gente pode vender (pacotes da Fifa para quem detém camarotes no Mané Garrincha), o cara vai comprar. Se ele não comprar, você não vai encontrar comprador para (partidas como) Uganda e Macedônia no futebol feminino”, afirma ele. 

Dubois diz que os contratos mais recentes de camarotes vendidos pela concessionária já preveem que o dono do espaço cederá o espaço no período da Copa do Mundo Feminina, que será realizada em junho e julho de 2027.

Outros questionamentos

O executivo também afirma que a Fifa quer que a concessionária instale mais sete câmaras frigoríficas no estádio e diz que a empresa ofereceu disponibilizar a estrutura para que a própria entidade instale os equipamentos, se achar necessário. Dubois afirma, contudo, que a atual estrutura já permite fornecer bebidas geladas a um público de 70 mil pessoas.

Quanto à mudança do centro de imprensa do quarto andar do estádio para o primeiro, o executivo ressalta que a modificação foi elogiada pelos setoristas porque o novo local é mais próximo ao gramado, apesar de não ter vista para ele. 

“Testamos (o novo local) na Supercopa e mandamos o teste a eles. A imprensa elogiou e gostou mais do segundo espaço. E o padrão é o mesmo, mesmo piso, mesma estrutura”.

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