Genial/Quaest: 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1

Mais da metade dos brasileiros é a favor do fim da escala de seis dias semanais de trabalho por um de descanso, conhecida como 6x1. Segundo um novo levantamento da Genial/Quaest, divulgado nesta segunda-feira, 18, o índice é de 68%.

Por outro lado, 22% dos entrevistados pela pesquisa se dizem contra o fim desse modelo de trabalho, 7% não souberam ou não quiseram responder e 3% não é nem a favor nem contra.

Segundo a série histórica do estudo, a aprovação da proposta caiu levemente desde dezembro, quando atingiu 72%.

Os brasileiros que afirmam ser contra a medida também diminuíram, mas com pouca diferença. Em dezembro, o índice era de 24%.

Perfil político e recorte econômico

A ala política com mais pessoas a favor do fim da escala 6x1 é a denominada esquerda não lulista, representando 88% dos entrevistados com este perfil.

Na esquerda lulista, alinhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), este índice é de 76%. Desde dezembro, a quantidade de apoiadores de Lula que aprovam a medida caiu 16 pontos percentuais, quando representava 92%.

Entre os eleitores que se dizem independentes de posicionamento político, o fim da escala 6x1 também é uma pauta popular. Ao todo, 77% deste grupo é a favor da proposta.

Os grupos onde a medida é menos aceita pertencem à direita. Enquanto 55% da direita não bolsonarista é a favor e 37% é contra, entre os eleitores mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o cenário é bem dividido, com 44% a favor e 42% contra.

No recorte econômico, a proposta de fim da escala 6x1 é mais popular entre os respondentes com renda familiar de até dois salários mínimos (o equivalente a R$ 3.748,72), que é o grupo mais afetado por esse modelo de jornada de trabalho.

Ao todo, 70% dos entrevistados neste perfil se dizem a favor. Desde dezembro, no entanto, este índice caiu sete pontos percentuais.

Fim da escala 6x1 com corte de salário

Quando a proposta do fim da escala 6x1 vem junto com um corte de salário proporcional, a quantidade de pessoas a favor cai consideravelmente. Neste cenário, 56% ficam contra a proposta e 39% continuam sendo a favor.

Em todos os recortes (regional, gênero, faixa etária, escolaridade, renda, religião e alinhamento político) a maioria dos respondentes de cada grupo se diz contra a proposta da redução da jornada com corte de salário.

Porém, em quase todos os recortes, o índice de brasileiros que continuam a favor da proposta mesmo nesses termos se mantém na faixa de 30% a 40%, com exceção da direita não bolsonarista (25%).

O levantamento da Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros com mais de 16 anos entre os dias 8 e 11 de maio. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-03598/2026.