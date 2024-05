Quanto custa o jogador Vini Jr.? Craque ultrapassa valor de mercado de Neymar

Vinicius Jr. está fazendo história no Real Madrid. O craque não só se tornou o segundo maior artilheiro brasileiro na história do clube espanhol, depois de atingir mais de 70 gols com a camisa merengue, como também se tornou um dos jogadores mais caros de todos os tempos — com valor de mercado mais alto do que Neymar, por exemplo.

Aos 23 anos, Vini aparece em quarto lugar na lista dos jogadores de futebol mais caros do mundo, atrás somente de Kylian Mbappé, Erling Haaland e Jude Bellingham. Nos últimos dois anos, artilheiro aumentou seu valor de mercado em 25%.

Em abril deste ano, Vini entrou no top 10 de artilheiros brasileiros na competição. O jogador deixou Ronaldinho Gaúcho para trás e se igualou a ninguém menos que Romário, com 20 gols.

Veja o valor de mercado de Vini Jr.

Segundo o Transfermarkt, site especializado em estimar valores de jogadores de futebol, Vinícius Jr. está atualmente avaliado em € 150 milhões (cerca de R$ 820 milhões). Quando foi contratado pelo Real Madrid, em 2018, o artilheiro custou um total de € 45 milhões (cerca de R$ 250 milhões).

Hoje, de acordo com o mesmo site, Neymar está avaliado em € 45 milhões (cerca de R$ 250 milhões). Em seu auge, chegou a valer € 180 milhões (R$ 820 milhões).

Veja a lista dos jogadores mais valiosos em 2024