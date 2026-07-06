Esporte

Fase de grupos copa 2026

Miami Heat confirma Antetokounmpo como novo reforço

Campeão da NBA com os Bucks na temporada 2020/21, Antetokounmpo demonstrava insatisfação com a falta de perspectivas competitivas da franquia nos últimos anos

Selecionado na 15ª posição do Draft de 2013, o ala-pivô disputou 895 partidas com a camisa do Milwaukee Bucks (Srdjan Stevanovic/Getty Images)

Selecionado na 15ª posição do Draft de 2013, o ala-pivô disputou 895 partidas com a camisa do Milwaukee Bucks (Srdjan Stevanovic/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 6 de julho de 2026 às 18h04.

Última atualização em 6 de julho de 2026 às 18h11.

Giannis Antetokounmpo é oficialmente jogador do Miami Heat. A contratação foi anunciada pela franquia da Flórida nesta segunda-feira, confirmando informação antecipada pelo jornalista Shams Charania, da ESPN. A negociação encerra as especulações sobre o futuro do astro grego, que manifestava o desejo de deixar o Milwaukee Bucks desde a última temporada.

Pelo acordo, o Heat recebe Antetokounmpo e Bobby Portis. Em contrapartida, o Milwaukee Bucks ficará com Tyler Herro, Kel’el Ware e Jaime Jaquez Jr., além de três escolhas de primeira rodada de Draft, um direito de troca de posição em Draft (pick swap) e uma escolha de segunda rodada.

Segundo Charania, a direção dos Bucks já havia decidido negociar o jogador antes da realização do Draft da NBA, cuja primeira rodada está programada para esta terça-feira.

Quase no Boston?

Apesar do amplo interesse de diversas franquias da liga, apenas Miami Heat e Boston Celtics chegaram aos momentos finais das negociações com chances concretas de concluir a transferência. O time da Flórida acabou levando vantagem na disputa pelo jogador.

A possibilidade de saída de Antetokounmpo ganhou força no início de maio, quando o co-proprietário dos Bucks, Jimmy Haslam, participou da apresentação de Taylor Jenkins como novo técnico da equipe. Na ocasião, Haslam afirmou que uma definição sobre o futuro do grego — seja por meio de uma troca ou da permanência em Milwaukee — ocorreria nas semanas anteriores ao Draft.

Campeão da NBA com os Bucks na temporada 2020/21, Antetokounmpo demonstrava insatisfação com a falta de perspectivas competitivas da franquia nos últimos anos. Ainda assim, manteve alto nível de desempenho em quadra. Na última temporada, registrou médias de 27,6 pontos e 9,8 rebotes por jogo, além de aproveitamento superior a 60% nos arremessos de quadra.

Selecionado na 15ª posição do Draft de 2013, o ala-pivô disputou 895 partidas com a camisa do Milwaukee Bucks, única equipe que havia defendido na NBA até a concretização da transferência para o Heat.

Acompanhe tudo sobre:NBA

Mais de Esporte

Cinco erros que ajudam a explicar a queda do Brasil na Copa do Mundo

Quem será o artilheiro da Copa? Mbappé, Messi, Haaland e Kane lideram a corrida

Fifa rejeita recurso da Bélgica sobre jogador dos EUA 'perdoado' após ser expulso de jogo

Escalação de Portugal e Espanha hoje: veja os times confirmados para o duelo da Copa do Mundo

Mais na Exame

Carreira

‘Não queria essa vida’: a herdeira que tentou fugir dos eventos e hoje lidera sucessão com inovação

ESG

Preservação da Amazônia depende de recursos globais e cooperação internacional

Mundo

Tarifas dos EUA ao Brasil vão favorecer asiáticos, diz Amcham em audiência

Brasil

Motta cria comissão especial para discutir redução da maioridade penal