Miami Heat confirma Antetokounmpo como novo reforço

Pelo acordo, o Heat recebe Antetokounmpo e Bobby Portis. Em contrapartida, o Milwaukee Bucks ficará com Tyler Herro, Kel’el Ware e Jaime Jaquez Jr., além de três escolhas de primeira rodada de Draft, um direito de troca de posição em Draft (pick swap) e uma escolha de segunda rodada.

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Segundo Charania, a direção dos Bucks já havia decidido negociar o jogador antes da realização do Draft da NBA, cuja primeira rodada está programada para esta terça-feira.

Quase no Boston?

Apesar do amplo interesse de diversas franquias da liga, apenas Miami Heat e Boston Celtics chegaram aos momentos finais das negociações com chances concretas de concluir a transferência. O time da Flórida acabou levando vantagem na disputa pelo jogador.

A possibilidade de saída de Antetokounmpo ganhou força no início de maio, quando o co-proprietário dos Bucks, Jimmy Haslam, participou da apresentação de Taylor Jenkins como novo técnico da equipe. Na ocasião, Haslam afirmou que uma definição sobre o futuro do grego — seja por meio de uma troca ou da permanência em Milwaukee — ocorreria nas semanas anteriores ao Draft.

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Campeão da NBA com os Bucks na temporada 2020/21, Antetokounmpo demonstrava insatisfação com a falta de perspectivas competitivas da franquia nos últimos anos. Ainda assim, manteve alto nível de desempenho em quadra. Na última temporada, registrou médias de 27,6 pontos e 9,8 rebotes por jogo, além de aproveitamento superior a 60% nos arremessos de quadra.

Selecionado na 15ª posição do Draft de 2013, o ala-pivô disputou 895 partidas com a camisa do Milwaukee Bucks, única equipe que havia defendido na NBA até a concretização da transferência para o Heat.