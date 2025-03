Maior campeão da NBA, Boston Celtics deve ser vendido por R$ 34 bilhões, recorde nos EUA

Atual campeão da NBA e time mais vitorioso da liga com 18 troféus, o Boston Celtics terá um novo dono. Segundo a ESPN americana, Bill Chisholm, sócio-gerente do Symphony Technology Group, comprará a franquia por 6,1 bilhões de dólares (R$ 34 bilhões, na cotação atual). O valor é um recorde na história dos esportes americanos.

A equipe de Massachusetts já havia surpreendido ao anunciar em julho do ano passado, logo após conquistado o título em cima do Dallas Mavericks, que tinha a intenção de ser vendida. Em nota publicada nas redes sociais, o Boston Basketball Partners L.L.C., grupo dono da franquia liderado pelo empresário Wyc Grousbeck, anunciou que pretendia vender todas as ações até o início deste ano.

O grupo comprou a franquia em 2002 por 360 milhões de dólares (mais de R$ 2 bilhões pela cotação da época) e agora está vendendo por um valor 17 vezes maior. No ano passado, a Forbes classificou o Celtics como o quarto time mais valioso da NBA, atrás do Golden State Warriors, New York Knicks e Los Angeles Lakers.

Maior negócio da NBA

Até a venda do Boston Celtics, o maior negócio envolvendo um time da NBA havia sido com o Phoenix Suns. O bilionário americano Mat Ishbia, do ramo de créditos hipotecários, fechou a transação por 4 bilhões de dólares (mais de R$ 20 bilhões na cotação da época) em dezembro de 2022.

Além disso, o valor da venda do Boston Celtics é o maior de uma franquia esportiva americana, superando o acordo pelo Washington Commanders, da NFL, vendido por 6,05 bilhões de dólares (quase R$ 29 bilhões na época) em julho de 2023. Entre os donos do time de futebol americana estão o bilionário Josh Harris e a lenda da NBA Magic Johnson.