NBA House aposta em Jaime Jaquez Jr. para aproximar liga dos fãs brasileiros

A NBA House 2026 no Brasil contará com a presença do ala do Miami Heat, Jaime Jaquez Jr., em São Paulo. A participação do jogador amplia a lista de nomes da liga na principal experiência voltada aos fãs da NBA no país. Jaquez será o primeiro atleta estrangeiro em atividade na NBA a marcar presença no evento realizado na capital paulista.

Considerado um dos nomes da nova geração da liga, Jaime Jaquez Jr. ganhou espaço no Miami Heat por atuar em diferentes funções dentro de quadra, além da leitura de jogo e intensidade competitiva. O jogador ficou conhecido pelas atuações ofensivas e defensivas, além da adaptação rápida à NBA nos primeiros anos da carreira.

Durante a passagem pelo Brasil, o jogador participará de ações especiais e atividades de interação com o público presente no evento. Em entrevista à EXAME, Jaquez Jr. detalhou sua expectativa para sua primeira visita ao país, impulsionado principalmente pela sua curiosidade sobre a cultura e culinária.

"Nunca estive no Brasil, mas meu colega de apartamento é brasileiro e fiz muitas perguntas para ele sobre o país. Estou realmente animado. Ele já me apresentou coisas bem interessantes, mas os maiores elogios foram para as comidas", afirmou.

Filho de família com origem mexicana e nascido nos Estados Unidos, Jaquez também passou a ocupar espaço relevante entre fãs latinos da NBA, movimento que ampliou sua identificação com o público da região. Para o atleta, essa pauta tem um significado especial em sua trajetória.

"É algo muito importante para mim. Acredito ser fundamental que todos tenham a oportunidade de mostrar seus talentos e representar suas origens. Isso é valioso também para a NBA e continuará sendo destaque".

A presença do atleta na NBA House integra a estratégia da liga de fortalecer o relacionamento com torcedores da América Latina por meio da aproximação com jogadores e ativações presenciais no mercado brasileiro.

"Sempre que há fãs em outros países, isso faz a liga crescer internacionalmente, especialmente porque os últimos seis MVPs foram de fora dos Estados Unidos", declarou.

E acrescentou: "O basquete realmente se tornou um esporte global e isso é algo de que me orgulho muito, principalmente como alguém que tentou promover a NBA pelo mundo, o esporte que amo e a liga da qual faço parte. Quero continuar vendo o esporte crescer porque, à medida que isso acontece, a cada ano novos grandes jogadores entram na liga, novos caras que tentam jogar pela primeira vez, e isso certamente cria jogadores melhores e uma competição melhor"

Para ele, essa estratégia de conexão com os fãs da região ocorre no melhor momento do Miami Heat. Atualmente, o time está na 4ª posição da Divisão Sudeste com 43 vitórias e 39 derrotas (.524 de porcentagem) na temporada 2025-26 da NBA. O time vem de uma sequência de 2 vitórias consecutivas.

"No final das contas, o que importa é competir. E o Miami Heat está fazendo isso muito bem e admiro a equipe por isso. Estou aqui para jogar e dar apoio, independente do que possa acontecer", declarou.

Quando será a NBA House?

NBA House 2026: saiba mais sobre o evento em São Paulo (Divulgação)

A próxima edição acontecerá entre os dias 3 e 21 de junho, no Shopping Eldorado, em São Paulo, durante o período das Finais da NBA 2026

Como será esta edição?

O espaço terá cerca de 6 mil metros quadrados voltados a ativações ligadas ao basquete, entretenimento e cultura pop. A edição marca o décimo ano da NBA House no Brasil, iniciativa que passou a ocupar papel estratégico na aproximação da liga com o público brasileiro fora dos Estados Unidos.

Nos últimos anos, a NBA House se consolidou como uma das principais plataformas internacionais de experiência da liga, reunindo torcedores, patrocinadores, celebridades e parceiros comerciais em ativações presenciais. A estrutura contará com quadras interativas, áreas temáticas, espaços de convivência e ambientes destinados às tradicionais viewing parties, realizadas durante as transmissões das Finais da NBA.

Mapa da NBA House 2026, que neste ano funcionará no Shopping Eldorado (NBA/Divulgação)

A programação também prevê apresentações musicais, participação de personalidades ligadas à liga, experiências gastronômicas e uma loja oficial com produtos exclusivos. O projeto ainda incluirá uma quadra de basquete ao ar livre integrada às áreas de alimentação e entretenimento.

A edição de 2026 ocorre em meio à estratégia da NBA de ampliar operações internacionais por meio de experiências presenciais voltadas à comunidade de fãs. O Brasil permanece entre os mercados considerados prioritários pela liga fora da América do Norte, movimento impulsionado pelo crescimento da audiência local e pelo interesse comercial de marcas parceiras.

NBA House Superou 42 mil visitantes na última edição

Mais de 42 mil pessoas passaram pela NBA House no Brasil na edição anterior, número que colocou o projeto entre as maiores ativações internacionais promovidas pela liga.

Para 2026, a expectativa é ampliar novamente o alcance da iniciativa em um cenário de crescimento do consumo de entretenimento esportivo presencial no país.