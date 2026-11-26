O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira, 26, que vem discutindo novas medidas para controlar as despesas públicas e melhorar o resultado fiscal do país. Entre as prioridades estão a revisão dos gastos obrigatórios e o combate a privilégios, como supersalários e aposentadorias de militares.

Segundo o ministro, o plano de contenção de despesas começa pelo Executivo federal, mas deve envolver também os demais Poderes e os governos estaduais e municipais. Durigan confirmou que discute novas iniciativas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas não antecipou quais medidas serão adotadas.

Durante participação no evento Annual Meeting da XP Asset, em São Paulo, ele defendeu que o governo apresente ações concretas ao Congresso para demonstrar que a trajetória das contas públicas estará dentro dos limites do arcabouço fiscal.

"O que eu tenho pedido ao presidente é que a gente demonstre com atos concretos, medidas apresentadas ao Congresso, que nós vamos ter um plano de voo contido dentro dos limites do arcabouço fiscal, com revisão do gasto obrigatório, uma série de instrumentos, revendo as injustiças do país, lembrando que já tivemos correções de injustiça, mas tem muita injustiça presente. E, de outro lado, rever o privilégio dos supersalários, da aposentadoria de militar, de uma série de outras coisas nessa linha", disse.

A expectativa é que as medidas adicionais sejam apresentadas ainda em 2026, com o objetivo de dar maior estabilidade à economia a partir do próximo ano. O governo também pretende aproveitar a atual composição do Congresso para avançar com as propostas, antes da mudança nas duas Casas legislativas em 2027.

Durigan disse que mantém conversas com os presidentes da Câmara e do Senado para apresentar a agenda econômica. Apesar das incertezas sobre a futura composição do Legislativo, o ministro afirmou não considerar que um Congresso mais oposicionista necessariamente impedirá a aprovação das medidas.

Governo mira superávit de até 2% do PIB

O compromisso da equipe econômica é alcançar resultados fiscais positivos a partir de 2027, com crescimento gradual do superávit primário até 2030. A meta é sair de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e chegar a um resultado entre 1,5% e 2% do PIB.

Durigan afirmou que o objetivo é melhorar a qualidade do orçamento e reduzir sua rigidez, abrindo espaço para investimentos. A orientação, segundo ele, é otimizar os recursos já destinados a políticas sociais, infraestrutura e pessoal, sem necessariamente ampliar programas ou criar novas despesas.

O ministro reconheceu que o Brasil deve crescer menos em 2027. A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda reduziu de 2% para 1,9% a projeção de expansão do PIB para o próximo ano.

Nesse cenário, a estratégia do governo é manter a carga tributária estável, avançar na revisão das despesas obrigatórias e reforçar a disciplina orçamentária.

"Não vamos derrubar a taxa de juros a marretadas. Precisamos dar as condições para que ela caia", afirmou Durigan.

Durigan defende proibição das bets

Outro tema abordado pelo ministro foi o mercado de apostas. Durigan afirmou que a questão preocupa o Ministério da Fazenda desde 2023 e defendeu a proibição das bets.

Segundo ele, as restrições adotadas para o setor já apresentam efeitos positivos sobre o comércio varejista e atacadista. Os impactos são acompanhados por meio de dados de transações via Pix monitorados pelo Banco Central.

O ministro também mencionou operações de combate a atividades criminosas envolvendo empresas do segmento e defendeu que o Congresso aprove a medida provisória sobre o tema ainda na atual legislatura.

(Com O Globo)