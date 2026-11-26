Alexander Barboza demonstrou confiança na conquista da Copa Libertadores pelo Palmeiras antes da decisão contra o Estudiantes. Em entrevista à TV oficial do clube, o zagueiro afirmou que levantará o troféu pela segunda vez na carreira e chamou o Uruguai de sua “segunda casa”. A declaração repercutiu na imprensa argentina, especialmente pelo adversário que o Verdão terá pela frente na final deste sábado, 28.

“A primeira Libertadores ganhei na minha casa e a segunda vou ganhar na minha segunda casa, no Uruguai. Muito feliz por estar novamente numa final da Libertadores. É um sentimento muito bonito saber que toda a minha família está aqui para presenciar esse momento”, disse o defensor.

O que a imprensa argentina falou sobre a declaração de Barboza?

O jornal argentino Olé destacou a confiança do jogador em uma publicação nas redes sociais. Com a chamada “A confiança de Barboza na véspera da final”, o veículo ressaltou o trecho em que o zagueiro prevê a conquista do título pelo Palmeiras.

Na publicação, o periódico também contextualizou as referências feitas pelo defensor. A “primeira casa” mencionada por Barboza é o Estádio Monumental de Buenos Aires, onde conquistou a Libertadores de 2024 com o Botafogo, diante do Atlético-MG. Já a “segunda casa” é o Uruguai, país com o qual tem ligação familiar e possui nacionalidade por ser filho de uruguaio.

Outros veículos argentinos também repercutiram a declaração. A TyC Sports destacou que o jogador se vê campeão diante do Estudiantes, enquanto o portal 0221, de La Plata, chamou atenção para a previsão do zagueiro justamente às vésperas da decisão contra o clube argentino.

Por que o Uruguai é a segunda casa de Barboza?

Nascido na Argentina, Alexander Barboza também tem nacionalidade uruguaia por parte de pai. O vínculo com o país foi reforçado recentemente, quando o defensor apareceu em uma pré-lista da seleção uruguaia elaborada por Diego Forlán para uma Data Fifa, embora não tenha sido convocado.

A final em Montevidéu também terá um significado familiar para o jogador. Segundo relatos da imprensa argentina, cerca de 75 parentes devem acompanhar a decisão no Estádio Centenário.

Barboza busca sua segunda conquista da Libertadores. A primeira foi em 2024, quando defendia o Botafogo e venceu o Atlético-MG por 3 a 1 na decisão disputada no Monumental de Buenos Aires. Agora, tenta repetir o feito com a camisa palmeirense.

Quando será a final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes?

Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado, 28 de novembro, às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O time de Abel Ferreira busca o quarto título da competição, enquanto o clube argentino tenta conquistar sua quinta taça continental.