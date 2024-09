Sheinbaum confirma presença de Lula em sua posse como presidente do México

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá comparecer à cerimônia de posse de Claudia Sheinbaum como presidente do México em 1º de outubro, confirmou nesta segunda-feira, 9, a própria governante eleita.

Em entrevista coletiva, Sheinbaum disse que enviou convites para sua posse a todos os países com os quais o México mantém relações diplomáticas.

Ela contou que já recebeu confirmações de alguns presidentes, como Lula, que também se reunirá pela última vez com o presidente mexicano em fim de mandato, Andrés Manuel López Obrador.

Outro presidente confirmado é o da Colômbia, Gustavo Petro, que também se reunirá com López Obrador e depois acompanhará Sheinbaum em sua posse diante do Congresso da União.

Sheinbaum esclareceu que a primeira coletiva que dará como presidente será no Palácio Nacional, que nos últimos seis anos tem sido a residência oficial de Obrador.

Ela declarou que, em 1º de outubro, assumirá o cargo na sala legislativa de San Lázaro, na Câmara dos Deputados, e depois oferecerá um almoço no Palácio Nacional para convidados estrangeiros.

Em seguida, convocará uma reunião no Zócalo, a praça central da capital do país, para “fazer seu juramento de posse diante do povo do México”.

Porém, Sheinbaum disse que o presidente que está deixando o cargo não fará parte desse evento e só a acompanhará no ato de passar a faixa presidencial.