Veja como chega cada grupo para a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Nesta quarta-feira, 24, a Copa do Mundo de 2026 entra em sua última rodada da fase de grupos. Com isso, as seleções começam a definir suas vidas no torneio, e a bola já vai rolar hoje para as chaves A, B e C. Veja como chega cada grupo para a última e decisiva rodada.

Grupo A

Com 100% de aproveitamento, vencendo seus dois jogos, o México já confirmou sua classificação e a liderança da chave. A disputa pela vice-liderança do grupo permanece aberta entre as outras três seleções. A Coreia do Sul depende apenas de um empate para assegurar a segunda colocação, enquanto África do Sul e República Tcheca precisam vencer seus respectivos compromissos para seguir sonhando com a vaga direta nas oitavas de final. Todos ainda possuem chances de avançar ao mata-mata por meio da classificação entre os oito melhores terceiros colocados.

Grupo B

Canadá e Suíça, com 4 pontos cada, brigam pela primeira colocação do grupo, em um confronto direto. Já o duelo entre Bósnia e Herzegovina e Catar, com um ponto cada, pode envolver o segundo lugar, mas dependeria de o vencedor levar a melhor nos critérios de desempate. Assim, o mais provável é que valha uma vaga entre os melhores terceiros colocados do torneio.

Grupo C

A Seleção Brasileira entra em campo buscando uma vitória para terminar na liderança. Marrocos e Escócia também brigam pelo topo da chave. Para terminar em primeiro, os escoceses precisam vencer hoje e torcer por um tropeço dos marroquinos. Já Brasil e Marrocos estão empatados em pontos. Caso os dois vençam, a decisão da liderança será no saldo de gols. A Amarelinha, no momento, leva vantagem, com três contra um. Por fim, o Haiti já está eliminado.

Grupo D

Assim como o México, os Estados Unidos venceram os dois primeiros jogos e já estão garantidos na primeira colocação. Austrália e Paraguai chegam à última rodada em um duelo decisivo pela segunda vaga do grupo. Quem sair vencedor garante presença na próxima fase, enquanto o derrotado dependerá de uma combinação de resultados para tentar avançar entre os oito melhores terceiros colocados da competição. Em caso de empate, o cenário é favorável para ambos, que ficariam muito próximos da classificação. Já a Turquia entra em campo eliminada.

Grupo E

A Alemanha é outra seleção que somou duas vitórias e já garantiu a primeira posição. A Costa do Marfim precisa de uma vitória ou empate na última rodada para garantir a segunda colocação. Por fim, Curaçao e Equador precisam vencer para continuar sonhando com a classificação.

Grupo F

A liderança da chave ainda está em aberto. Holanda e Japão têm 4 pontos, enquanto a Suécia tem 3. Na última rodada, os japoneses enfrentam os suecos e os holandeses encaram a já eliminada Tunísia. Assim, as três seleções podem terminar em qualquer uma das três primeiras colocações do grupo.

Grupo G

O Grupo G chega para a última rodada com as quatro seleções podendo garantir a classificação. Com 4 pontos, o Egito tem a situação mais confortável e só depende de si para avançar. Irã e Bélgica têm 2 pontos cada, enquanto a Nova Zelândia tem 1. Ou seja, quem vencer garante a vaga. Os egípcios encaram os iranianos, enquanto os belgas enfrentam os neozelandeses.

Grupo H

Chave com situação parecida com a do Grupo G. A Espanha lidera com 4 pontos, Uruguai e Cabo Verde têm 2 cada, enquanto a Arábia Saudita tem apenas 1. Na última rodada, os espanhóis encaram os uruguaios, enquanto os cabo-verdianos enfrentam os sauditas. O Uruguai precisa da vitória para avançar, já Cabo Verde e Arábia Saudita brigam diretamente por uma vaga. Por fim, a Espanha só depende de si para confirmar a 1ª colocação do grupo.

Grupo I

França e Noruega chegam à rodada final com 100% de aproveitamento e disputam diretamente a liderança do grupo. Os franceses entram em campo com a vantagem do saldo de gols e, por isso, garantem a primeira colocação em caso de empate. Na outra partida da chave, Senegal e Iraque ainda mantêm chances de classificação, mas dependem de uma vitória para seguir na briga por uma vaga entre os melhores terceiros colocados da competição.

Grupo J

A Argentina, com 6 pontos, já garantiu a classificação e a primeira colocação da chave. Agora, Áustria e Argélia se enfrentam pela segunda vaga. Os austríacos levam vantagem no saldo de gols e jogam pelo empate. Porém, a igualdade deve garantir as duas equipes na próxima fase, os europeus em segundo e os africanos como um dos melhores terceiros colocados. Por fim, a Jordânia já está eliminada.

Grupo K

A Colômbia, com 6 pontos, já avançou e agora encara Portugal na última rodada pela liderança da chave. Os portugueses somam 4 pontos e precisam pontuar na última rodada para avançar. A República Democrática do Congo precisa vencer para buscar a classificação. Enquanto isso, o Uzbequistão ainda tem uma chance remota, mas terá que golear os congoleses para tirar o saldo negativo de sete gols e buscar um lugar entre os terceiros que vão se classificar.

Grupo L

Por fim, no Grupo L, Inglaterra e Gana têm 4 pontos cada. Porém, os ingleses enfrentam o Panamá na última rodada e, assim, são favoritos para garantir a primeira posição da chave. Os ganeses encaram a Croácia, que tem 3 pontos. O vencedor garantirá a vaga, enquanto o perdedor precisará ficar entre os oito melhores terceiros colocados para seguir no torneio. Os panamenhos já estão eliminados.