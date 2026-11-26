O atacante David Corrêa, do Vasco, foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira, 26, no CT do clube cruz-maltino, no Rio de Janeiro. A ordem foi expedida pela Justiça do Espírito Santo no âmbito da Operação A Tropa, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

O mandado foi cumprido por agentes das polícias civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Depois de ser detido no centro de treinamento do clube, o jogador foi encaminhado à 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon. A decisão também determinou a prisão preventiva do lateral-direito Hayner, do Vila Nova, que se apresentou às autoridades em Goiânia.

Por que David, do Vasco, foi preso?

A prisão preventiva foi determinada pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal da Serra (ES), após a apresentação de novos elementos da investigação. Segundo a decisão, David e Hayner são suspeitos de tentar interferir nas apurações por meio de ofertas de dinheiro a testemunhas, com o objetivo de alterar depoimentos ou evitar acusações contra integrantes do grupo investigado.

Mensagens extraídas do celular de David e novos relatos de testemunhas embasaram a decisão. De acordo com informações divulgadas pelo UOL e pelo ge, uma das conversas indicaria que o atacante reconheceu ter oferecido dinheiro a uma testemunha. Os relatos mencionam uma quantia de aproximadamente R$ 5 mil.

A investigação também aponta que Hayner teria sugerido contratar terceiros para roubar o celular de uma testemunha, que poderia conter informações relacionadas ao caso. Diante dos novos indícios, a magistrada considerou que havia risco de interferência na produção de provas e de intimidação de testemunhas.

Em 29 de outubro, a Justiça havia negado o pedido de prisão preventiva de David e determinado medidas cautelares, como a entrega do passaporte, a proibição de deixar o país sem autorização judicial e de manter contato com outros investigados e testemunhas, além do comparecimento periódico à Justiça. Com as novas informações, a juíza avaliou que as restrições eram insuficientes.

O que é a Operação A Tropa?

Deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo, a Operação A Tropa investiga uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico interestadual de drogas e armas e na lavagem de dinheiro. As apurações também verificam possíveis conexões do grupo com o Comando Vermelho (CV).

O nome de David surgiu durante a investigação de uma tentativa de homicídio ocorrida em 2024, na cidade de Serra, no Espírito Santo. O jogador é amigo de infância de um dos investigados no caso. A partir de conversas encontradas no celular desse suspeito, a polícia passou a apurar possíveis vínculos do atacante com o grupo.

David já era réu por suspeita de financiar o tráfico de drogas e integrar organização criminosa. Com o aditamento da denúncia apresentado pelo Ministério Público, passou a responder também por suspeita de obstrução de investigação de organização criminosa.

O que dizem o Vasco e a defesa de David?

Em nota, o Vasco informou que o jogador foi conduzido à delegacia em cumprimento de mandado judicial e que colocou o departamento jurídico à disposição do atleta. O clube afirmou que acompanha o caso e que não fará comentários adicionais neste momento, em respeito ao devido processo legal.

A defesa de David, representada pelo advogado Silmar Junior, já havia negado integralmente as acusações e afirmado que o jogador colaborava com as autoridades. Após a nova decisão, os advogados contestaram a prisão preventiva, apontando ausência de risco atual e contradições nos relatos das testemunhas. Uma das divergências citadas diz respeito ao depoimento de uma testemunha que teria negado anteriormente ter recebido dinheiro do atleta.

O Vila Nova informou que Hayner se apresentou às autoridades acompanhado de um advogado do clube e reafirmou sua inocência. A equipe também declarou acompanhar o caso.

A prisão preventiva é uma medida cautelar e não representa condenação. As acusações contra os jogadores ainda serão analisadas pela Justiça.