A "Fazenda 18" chegou à décima roça da edição. Nesta quinta-feira, 26, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Franciele Grossi, Sergio Hondjakoff e Thaíde.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam que o ex-"Malhação" pode respirar aliviado.

Até as 18h, já foram apurados 484.258 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Serginho aparece em primeiro lugar, com 72,58%, e Fran em segundo, com 19,00%. Thaíde conta com apenas 8,41% dos votos, sendo o favorito para dar adeus ao jogo. É importante lembrar que o público vota para manter o peão na casa. O participante que tiver a menor porcentagem deixa o jogo.

A eliminação vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Resultados

Sites (voto da torcida): Fran 21,71% x Serginho 66,36% x Thaíde 11,93%

YouTube: Fran 15,85% x Serginho 78,35% x Thaíde 5,80%

X (antigo Twitter): Fran 38,78% x Serginho 52,10% x Thaíde 9,12%

Instagram: Fran 15,18% x Serginho 74,18% x Thaíde 10,64%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Fran 19,00% x Serginho 72,58% x Thaíde 8,41%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.