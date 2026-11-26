'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 26 (Reprodução / Record TV)
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Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18h37.
Serginho Hondjakoff lidera as enquetes com mais de 70% dos votos, enquanto Thaíde está em risco de eliminação com menos de 10%. A votação ocorre exclusivamente pelo R7.com.
A "Fazenda 18" chegou à décima roça da edição. Nesta quinta-feira, 26, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Franciele Grossi, Sergio Hondjakoff e Thaíde.
Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam que o ex-"Malhação" pode respirar aliviado.
Até as 18h, já foram apurados 484.258 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Serginho aparece em primeiro lugar, com 72,58%, e Fran em segundo, com 19,00%. Thaíde conta com apenas 8,41% dos votos, sendo o favorito para dar adeus ao jogo. É importante lembrar que o público vota para manter o peão na casa. O participante que tiver a menor porcentagem deixa o jogo.
A eliminação vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".
A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.
Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.
O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.
No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.