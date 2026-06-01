Esporte

México divulga convocados para a Copa do Mundo de 2026; veja a lista

Anfitriã do Mundial, seleção mexicana terá Guillermo Ochoa em sua sexta Copa e estreia contra a África do Sul no jogo de abertura

Guillermo Ochoa, do México: goleiro vai para sua sexta Copa do Mundo (Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Guillermo Ochoa, do México: goleiro vai para sua sexta Copa do Mundo (Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 08h21.

A seleção do México anunciou neste domingo, 31, a lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. Uma das anfitriãs do torneio, a equipe comandada por Javier Aguirre chega ao Mundial com a experiência do goleiro Guillermo Ochoa, que disputará sua sexta Copa do Mundo aos 40 anos.

Com a convocação, Ochoa iguala uma marca que também pertence ao argentino Lionel Messi e ao português Cristiano Ronaldo. O goleiro defenderá a seleção mexicana em mais uma edição do torneio após uma trajetória que o transformou em um dos principais nomes da história recente do país.

O México fará o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 diante da África do Sul, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A seleção integra o Grupo A, que também conta com Coreia do Sul e República Tcheca.

Esta será a 18ª participação mexicana em Copas do Mundo. As melhores campanhas da seleção aconteceram justamente nas duas edições realizadas em casa, em 1970 e 1986, quando alcançou as quartas de final.

Convocações da Copa do Mundo 2026: veja as listas já anunciadas pelas seleções

Convocados do México para a Copa do Mundo de 2026

Goleiros: Raúl Rangel (Chivas Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna) e Guillermo Ochoa (AEL Limassol).

Defensores: Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Joah Vásquez (Genoa), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas Guadalajara), Israel Reyes (América do México), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) e Jesús Gallardo (Toluca).

Meio-campistas: Álvaro Fidalgo (Betis), Orbelín Pineda (AEK), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), César Huerta (Anderlecht), Luis Chávez (Dínamo de Moscou), Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara) e Brian Gutiérrez (Chivas Guadalajara).

Atacantes: Raúl Jiménez (Fulham), Alexis Vega (Toluca), Santiago Giménez (Milan), Armando González (Chivas Guadalajara), Julián Quiñones (Al Qadsiah) e Guillermo Martínez (Pumas).

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