Julián Álvarez cresce na hora decisiva e vira arma da Argentina na reta final da Copa

Lionel Messi segue como protagonista da Argentina, mas a classificação para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 mostrou o surgimento de uma nova arma ofensiva. Depois de um início discreto no torneio, Julián Álvarez decidiu a vitória das quartas de final por 3 a 1 sobre a Suíça, na prorrogação, marcou o primeiro gol no Mundial e chega em alta para o confronto contra a Inglaterra.

O atacante balançou as redes aos 112 minutos, com um chute de longa distância no ângulo, o que recolocou a Argentina em vantagem em um duelo que caminhava para os pênaltis. O gol abriu o caminho para a classificação e encerrou uma sequência sem participações diretas em gols na competição.

Até as oitavas de final, Julián Álvarez havia disputado três partidas, apenas uma como titular, sem marcar ou dar assistências. Contra a Suíça, porém, apareceu no momento de maior pressão da campanha argentina e foi eleito o melhor jogador da partida.

A atuação reforça a importância do atacante na reta decisiva da Copa do Mundo. Depois de depender quase exclusivamente da produção ofensiva de Messi durante o torneio, a equipe argentina ganha uma alternativa importante para buscar a vaga na final.

Após a classificação, Julián destacou a força e resiliência coletiva da seleção.

"Muito feliz, sobretudo a gente tentou até o final. As coisas ficaram complicadas, mas sabíamos que tinha um pouco mais guardado para dar no tempo extra, e que se seguíssemos jogando juntos o gol ia chegar. Estou muito feliz".

Gol decisivo aumenta protagonismo de Julián Álvarez

O momento chega em um cenário de valorização do camisa 9 também fora de campo. As atuações de Álvarez pelo Atlético de Madrid, na Espanha, e a classificação argentina aumentaram ainda mais o interesse dos gigantes europeus.

Segundo a imprensa internacional, Real Madrid, PSG e Barcelona acompanham a situação do atacante. Em junho deste ano, o Real teria apresentado uma proposta de 150 milhões de euros, recusada pelo Atlético de Madrid, que só aceita negociá-lo mediante o pagamento da multa rescisória de 500 milhões de euros.

Argentina aposta em dupla com Messi na semifinal

A classificação diante da Suíça, com o gol de Julián Álvarez, foi a segunda da Argentina conquistada após prorrogação neste mata-mata. Antes, os atuais campeões do mundo também precisaram de tempo extra para eliminar Cabo Verde.

Agora, a equipe de Lionel Scaloni enfrenta a Inglaterra, que venceu a Suíça no sábado, 11, por uma vaga na decisão da Copa do Mundo de 2026. Se Messi continua sendo o principal nome da campanha, Julián Álvarez chega fortalecido após decidir uma partida eliminatória e desponta como uma das principais armas ofensivas da Argentina na reta final do Mundial.