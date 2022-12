Messi se iguala a Pelé e quebra recordes na final Copa do Mundo; veja quais

A final da Copa do Mundo de 2022 já seria histórica pela busca do tricampeonato de ambas as equipes envolvidas. Mas para a Argentina, que tem como craque Lionel Messi, o sabor da vitória pode ser ainda mais doce, com quebra de recordes.

No jogo deste domingo, 18, o camisa 10 se igualou ao Pelé e marcou seu 12º gol no campeonato. Agora, Messi divide o 5º lugar de maior artilheiro da história das Copas com o Rei. Mas, para chegar à marca, o argentino jogou em 26 partidas, ao passo que Pelé, na época, atingiu o mesmo feito em 14 jogos.

Com o mesmo marco, Messi também se igualou à Ronaldo Fenômeno e o jogador Miroslav Klose, da Alemanha pelo saldo de gols em mais jogos nas Copas do Mundo.

A última Copa do Messi

Messi chegou à final da Copa com o claro objetivo de buscar o título mais importante de uma vitoriosa carreira. Campeão nacional em inúmeras oportunidades defendendo o Barcelona (Espanha) e o PSG (França), além de conquistar a Europa e o mundo com a camisa da equipe catalã, o atacante possui uma galeria de troféus bem mais modesta quando se fala da seleção nacional adulta de seu país.

Em seu último jogo, a expectativa é ver o time argentino conquistar o tricampeonato e levar a Taça Jules Rimet, após longos 20 anos, de volta para casa.

O argentino iniciou esta jornada jovem, aos 19 anos, quando disputou o Mundial de 2006 (Alemanha). Apontado como uma possível revelação da competição, ele não conseguiu impedir a eliminação da Argentina nas quartas de final, diante da Alemanha. Depois Messi disputou as Copas de 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil) e Rússia (2018).

No Mundial de 2014, ele ficou muito próximo do almejado título de uma Copa do Mundo por seu país, mas acabou tendo o sonho frustrado após derrota para a Alemanha no estádio do Maracanã, na final.

O jogador mais bem pago do mundo

O ídolo argentino e principal esperança do país latinoamericano para a conquista do tricampeonato mundial aparece na segunda colocação no ranking. Na distribuição dos US$ 110 milhões, US$ 65 milhões são pagos pelo clube entre salários e bônus e US$ 55 milhões são gerados com negociações publicitárias.

O craque do PSG tem contrato com marcas como Sorare, Pepsico, AdidasSaudi Tourism Authority, departamento de turismo na Arábia Saudita, a edtech Byjus, J&T Express, empresa indonésia de logística e entrega expressa, e a Budweiser.

