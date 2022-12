Veja quem são os maiores vencedores de Copa do Mundo

Ao longo dos 92 anos de Copas do Mundo, apenas oito seleções tiveram o privilégio de levantar a taça mais cobiçada do futebol. Mesmo com o último título conquistado há 20 anos, o Brasil segue como seleção que mais venceu, com cinco copas.

Na sequência do pentacampeonato brasileiro, aparecem as seleções da Itália e Alemanha, com quatro títulos cada. A Argentina, a maior rival da seleção no futebol, possui dois títulos, juntamente com Uruguai e França.

Completando a lista, temos as seleções da Inglaterra e Espanha, com apenas um título.

Veja quais são os maiores campões da Copa do Mundo:

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

(1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

(1954, 1974, 1990 e 2014) Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

(1934, 1938, 1982 e 2006) Argentina: 2 títulos (1978 e 1986)

(1978 e 1986) Uruguai: 2 títulos (1930 e 1950)

(1930 e 1950) França: 2 títulos (1998 e 2018)

(1998 e 2018) Espanha: 1 título (2010)

(2010) Inglaterra: 1 título (1966)

Qual foi o último título do Brasil em Copa do Mundo?

O Brasil conquistou seu último título em 2002, vencendo a Alemanha por 2 a 0 na final.

Quem é o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo?

O maior artilheiro de Copas do Mundo é o alemão Miroslav Klose, com 16 gols, seguido de Ronaldo "Fenômeno", com 15.

