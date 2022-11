Budweiser dará estoque de cerveja à Seleção vencedora da Copa do Mundo

Ontem, 18, após as autoridades do Catar, juntamente com a Fifa e o Comitê Organizador do evento, decidirem suspender a venda de cerveja nos estádios durante a Copa do Mundo 2022, a Budweiser publicou hoje, 19, no Twitter que a Seleção vencedora da competição levará para casa, além da taça, todo o estoque de cerveja.

"Novo dia, novo Tweet. O país vencedor fica com as Buds. Quem vai levar?", publicou a Budweiser. Porém, a marca de bebidas não divulgou o tamanho do estoque ou como serão distribuídos os produtos.

De acordo com a nova decisão, haverá o consumo de cerveja apenas nos eventos da Fifa, a chamada Fifa Fanfestival. No início desta semana, tanto a entidade quanto o Comitê, haviam anunciado que haveria venda de bebidas nos arredores dos estádios.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

A ideia inicial era que as vendas começariam três horas antes do jogo e seriam suspensas 40 minutos antes para dar tempo dos torcedores consumirem. Até o momento, foi anunciada a venda apenas de cerveja sem álcool, a preço de R$ 45.

O "Guia do torcedor" da Fifa alertou sobre bebidas alcoólicas aos torcedores:

Bebidas alcoólicas não fazem parte da cultura local, mas a hospitalidade sim. Bebidas alcoólicas estarão disponíveis para compra por torcedores que desejam apreciá-lo. Elas são servidas em restaurantes, bares e hotéis licenciados em todo o o país hoje. Onde ficam os estádios da FIFA World Cup™, os titulares de ingressos terão acesso a Budweiser, Budweiser Zero e Coca-Cola dentro do perímetro do estádio três horas antes pontapé inicial, na abertura dos portões, e uma hora após o apito final. Para a abertura e finais, portões abertos quatro horas antes do jogo iniciar. Dentro do estádio os titulares de ingressos terão acesso a bebidas não alcoólicas Budweiser Zero e toda a linha da Coca-Cola. No FIFA Fan Festival, a Budweiser estará disponível para compra a partir das 18h30, e produtos Budweiser Zero e Coca-Cola ao longo do dia. Os torcedores devem observar que beber álcool fora de áreas designadas é proibido. Os torcedores também devem observar que não é permitido trazer álcool para o Catar. Torcedores devem evitar viajar com álcool de suas país de origem ou compra com isenção de impostos produtos a caminho para evitar confisco na chegada ao Catar".

