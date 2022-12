Benzema vai jogar a final da Copa do Mundo? Entenda a situação do melhor do mundo

O atacante da seleção francesa e do Real Madrid, Karim Benzema, poderá jogar a final da Copa do Mundo contra a Argentina, no próximo domingo, 18. A informação foi confirmada pelo jornal Lance.

Vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo de 2022, o francês não treinou com o grupo nos primeiros dias de preparação para o Mundial no Catar. No dia 19 de novembro, um dia antes do início da competição, o atacante sentiu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda e a seleção francesa afirmou que ele não se recuperaria a tempo.

De acordo com o Lance, Benzema poderá jogar a partida contra a Argentina, pois ele não foi cortado e nem substituído. Seu nome ainda está entre os inscritos no torneio e caso seja da vontade do técnico Didier Deschamps, ele poderá estar no banco de reservas.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" afirmou que o Real Madrid não teria problemas em liberá-lo para viajar de volta ao Qatar, porem as chances são remotas. Ainda segundo o jornal, Benzema também não vê a possibilidade de atuar.

França e Argentina se enfrentam pela final da Copa do Mundo 2022, ao 12h, no estádio Lusail. Você acompanha em tempo real aqui na Exame.

