Esporte

Fase de grupos copa 2026

Calendário completo dos 16 avos de final: horários, seleções e até quando dura a fase

A fase de 16 avos de final existe porque esta edição da Copa do Mundo aumentou de 32 para 48 seleções participantes

Nesta etapa, Brasil enfrenta o Japão. (Richard Heathcote/Getty Images/AFP)

Nesta etapa, Brasil enfrenta o Japão. (Richard Heathcote/Getty Images/AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 28 de junho de 2026 às 11h24.

O calendário dos 16 avos da Copa do Mundo começa oficialmente neste domingo, 28, com o jogo entre África do Sul x Canadá, que tem início às 16h (horário de Brasília).

Essa fase acontece entre os dias 28 de junho e 3 de julho, com confrontos envolvendo seleções tradicionais da Copa do Mundo, como França, Portugal, Inglaterra, Holanda, Espanha, Alemanha, Argentina e Brasil, que enfrenta o Japão nesta fase.

Agora, quem perder está eliminado oficialmente do torneio. Os vencedores seguem para as oitavas de final. Novidade na edição de 2026 da Copa, a fase de 16 avos de final existe porque esta edição aumentou de 32 para 48 seleções participantes.

Veja a programação completa dos jogos no mata-mata.

Calendário dos 16 avos da Copa do Mundo (datas e horários)

Domingo (28)

  • 16h: África do Sul x Canadá; CazéTV (exclusivo)

Segunda-feira (29)

  • 14h: Brasil x Japão; CazéTV, Globo e SBT
  • 17h30: Alemanha x Paraguai; CazéTV e Globo
  • 22h: Holanda x Marrocos; CazéTV (exclusivo)

Terça-feira (30)

  • 14h: Noruega x Costa do Marfim; CazéTV e Globo
  • 18h: França x Suécia; CazéTV (exclusivo)
  • 22h: México x Equador; CazéTV e Globo

Quarta-feira (1º)

  • 13h: Inglaterra x RD Congo; CazéTV (exclusivo)
  • 17h: Bélgica x Senegal; CazéTV e Globo
  • 21h: Estados Unidos x Bósnia; CazéTV (exclusivo)

Quinta-feira (2)

  • 16h: Espanha x Áustria; CazéTV e Globo
  • 20h: Portugal x Croácia; CazéTV (exclusivo)

Sexta-feira (3)

  • 00h: Suíça x Argélia; CazéTV (exclusivo)
  • 15h: Austrália x Egito; CazéTV e Globo
  • 19h: Argentina x Cabo Verde; CazéTV e Globo
  • 22h30: Colômbia x Gana; CazéTV (exclusivo)

Onde assistir aos jogos da fase de 16 avos de final?

Os jogos da fase de 16 avos de final da Copa são transmitidos ao vivo pela CazéTV (no YouTube, Twitch e sem custo adicional para assinantes do Disney+), pela TV Globo e pelo SBT, variando conforme cada confronto.

A CazéTV exibe todas as 104 partidas do torneio, e têm exclusividade em diversos duelos do mata-mata.

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