Calendário completo dos 16 avos de final: horários, seleções e até quando dura a fase

Nesta etapa, Brasil enfrenta o Japão. (Richard Heathcote/Getty Images/AFP)
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Publicado em 28 de junho de 2026 às 11h24.
O calendário dos 16 avos da Copa do Mundo começa oficialmente neste domingo, 28, com o jogo entre África do Sul x Canadá, que tem início às 16h (horário de Brasília).
Essa fase acontece entre os dias 28 de junho e 3 de julho, com confrontos envolvendo seleções tradicionais da Copa do Mundo, como França, Portugal, Inglaterra, Holanda, Espanha, Alemanha, Argentina e Brasil, que enfrenta o Japão nesta fase.
Agora, quem perder está eliminado oficialmente do torneio. Os vencedores seguem para as oitavas de final. Novidade na edição de 2026 da Copa, a fase de 16 avos de final existe porque esta edição aumentou de 32 para 48 seleções participantes.
Veja a programação completa dos jogos no mata-mata.
Os jogos da fase de 16 avos de final da Copa são transmitidos ao vivo pela CazéTV (no YouTube, Twitch e sem custo adicional para assinantes do Disney+), pela TV Globo e pelo SBT, variando conforme cada confronto.
A CazéTV exibe todas as 104 partidas do torneio, e têm exclusividade em diversos duelos do mata-mata.