Calendário completo dos 16 avos de final: horários, seleções e até quando dura a fase

O calendário dos 16 avos da Copa do Mundo começa oficialmente neste domingo, 28, com o jogo entre África do Sul x Canadá, que tem início às 16h (horário de Brasília).

Essa fase acontece entre os dias 28 de junho e 3 de julho, com confrontos envolvendo seleções tradicionais da Copa do Mundo, como França, Portugal, Inglaterra, Holanda, Espanha, Alemanha, Argentina e Brasil, que enfrenta o Japão nesta fase.

Agora, quem perder está eliminado oficialmente do torneio. Os vencedores seguem para as oitavas de final. Novidade na edição de 2026 da Copa, a fase de 16 avos de final existe porque esta edição aumentou de 32 para 48 seleções participantes.

Veja a programação completa dos jogos no mata-mata.

Calendário dos 16 avos da Copa do Mundo (datas e horários)

Domingo (28)

16h: África do Sul x Canadá; CazéTV (exclusivo)

Segunda-feira (29)

14h: Brasil x Japão; CazéTV, Globo e SBT

17h30: Alemanha x Paraguai; CazéTV e Globo

22h: Holanda x Marrocos; CazéTV (exclusivo)

Terça-feira (30)

14h: Noruega x Costa do Marfim; CazéTV e Globo

18h: França x Suécia; CazéTV (exclusivo)

22h: México x Equador; CazéTV e Globo

Quarta-feira (1º)

13h: Inglaterra x RD Congo; CazéTV (exclusivo)

17h: Bélgica x Senegal; CazéTV e Globo

21h: Estados Unidos x Bósnia; CazéTV (exclusivo)

Quinta-feira (2)

16h: Espanha x Áustria; CazéTV e Globo

20h: Portugal x Croácia; CazéTV (exclusivo)

Sexta-feira (3)

00h: Suíça x Argélia; CazéTV (exclusivo)

15h: Austrália x Egito; CazéTV e Globo

19h: Argentina x Cabo Verde; CazéTV e Globo

22h30: Colômbia x Gana; CazéTV (exclusivo)

Onde assistir aos jogos da fase de 16 avos de final?

Os jogos da fase de 16 avos de final da Copa são transmitidos ao vivo pela CazéTV (no YouTube, Twitch e sem custo adicional para assinantes do Disney+), pela TV Globo e pelo SBT, variando conforme cada confronto.

A CazéTV exibe todas as 104 partidas do torneio, e têm exclusividade em diversos duelos do mata-mata.