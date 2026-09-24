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Melhores e Maiores 2026: Rede D'Or é a empresa do ano; confira os vencedores da 53ª edição

Evento aconteceu nesta quinta-feira, 24 de setembro, em São Paulo, e contou com a presença de executivos de diversos setores da economia

Jorge Moll Filho, fundador da Rede D'Or, ao lado do CEO da EXAME, Pedro Valente. (Leandro Fonseca/Exame)

Jorge Moll Filho, fundador da Rede D'Or, ao lado do CEO da EXAME, Pedro Valente. (Leandro Fonseca/Exame)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20h46.

Última atualização em 24 de setembro de 2026 às 20h57.

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As melhores e maiores empresas do país receberam nesta quinta-feira, 24 de setembro, o reconhecimento pelos bons resultados apresentados em 2025. Em sua 53ª edição, o prêmio MELHORES E MAIORES foi realizado no hotel Unique, em São Paulo.

Foram premiadas 1.000 empresas brasileiras, em 15 categorias principais. A Rede D'Or, companhia de serviços de saúde, foi eleita a empresa do ano.

A companhia também foi vencedora na categoria Saúde e Serviços de Saúde.

"Vamos fazer 50 anos no próximo ano. É com muito orgulho que uma empresa fundada por um médico ser reconhecida aqui. Nós crescemos e viramos uma empresa de capital aberto e acessível ao público. Tive o prazer de ter o André Esteves como sócio, porque aprendi muito com ele", disse Jorge Moll Filho, fundador da Rede D'Or.

Jorge Moll Filho, fundador da Rede D'Or, ao receber o prêmio na categoria Saúde e Serviços de Saúde. (Leandro Fonseca/Exame)

E acrescentou: "Assumimos a Sulamérica, que foi uma excelente combinação. Apesar dos problemas de inflação e problemas econômicos do Brasil, a empresa superou tantos desafios e teve resultados excelentes. O Brasil pode ter problemas, mas estamos sempre por cima".

Para conferir o ranking completo das vencedoras, acesse aqui.

As vencedoras por categoria

Agronegócio
Destaque: INPASA

Alimentos e Bebidas
Destaque: MBRF

Atacado e Varejo
Destaque: Havan

Bens de Capital e Eletrodomésticos
Destaque: WEG

Energia
Destaque: ISA Energia Brasil S.A.

Farmacêutico e Beleza
Destaque: EMS

Imobiliário e Construção Civil
Destaque: Pacaembu Construtora

Moda e Vestuário
Destaque: Track&Field

Papel e Celulose
Destaque: Irani

Combustíveis, Petróleo e Químico
Destaque: Vibra Energia

Saneamento e Meio Ambiente
Destaque: Corsan

Saúde e Serviços de Saúde
Destaque: Rede D'Or

Siderurgia, Mineração e Metalurgia
Destaque: Gerdau

Tecnologia e Telecomunicações
Destaque: Totvs

Transporte, Logística e Serviços Logísticos
Destaque: Localiza

Acompanhe tudo sobre:Melhores e MaioresMM2026

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