Melhores e Maiores 2026: Rede D'Or é a empresa do ano; confira os vencedores da 53ª edição

Jorge Moll Filho, fundador da Rede D'Or, ao lado do CEO da EXAME, Pedro Valente. (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20h46.
Última atualização em 24 de setembro de 2026 às 20h57.
As melhores e maiores empresas do país receberam nesta quinta-feira, 24 de setembro, o reconhecimento pelos bons resultados apresentados em 2025. Em sua 53ª edição, o prêmio MELHORES E MAIORES foi realizado no hotel Unique, em São Paulo.
Foram premiadas 1.000 empresas brasileiras, em 15 categorias principais. A Rede D'Or, companhia de serviços de saúde, foi eleita a empresa do ano.
A companhia também foi vencedora na categoria Saúde e Serviços de Saúde.
"Vamos fazer 50 anos no próximo ano. É com muito orgulho que uma empresa fundada por um médico ser reconhecida aqui. Nós crescemos e viramos uma empresa de capital aberto e acessível ao público. Tive o prazer de ter o André Esteves como sócio, porque aprendi muito com ele", disse Jorge Moll Filho, fundador da Rede D'Or.
E acrescentou: "Assumimos a Sulamérica, que foi uma excelente combinação. Apesar dos problemas de inflação e problemas econômicos do Brasil, a empresa superou tantos desafios e teve resultados excelentes. O Brasil pode ter problemas, mas estamos sempre por cima".
Para conferir o ranking completo das vencedoras, acesse aqui.
Agronegócio
Destaque: INPASA
Alimentos e Bebidas
Destaque: MBRF
Atacado e Varejo
Destaque: Havan
Bens de Capital e Eletrodomésticos
Destaque: WEG
Energia
Destaque: ISA Energia Brasil S.A.
Farmacêutico e Beleza
Destaque: EMS
Imobiliário e Construção Civil
Destaque: Pacaembu Construtora
Moda e Vestuário
Destaque: Track&Field
Papel e Celulose
Destaque: Irani
Combustíveis, Petróleo e Químico
Destaque: Vibra Energia
Saneamento e Meio Ambiente
Destaque: Corsan
Saúde e Serviços de Saúde
Destaque: Rede D'Or
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
Destaque: Gerdau
Tecnologia e Telecomunicações
Destaque: Totvs
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
Destaque: Localiza