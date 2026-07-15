Thierry Henry critica atuação da França após queda para Espanha

A França deu adeus ao sonho do tricampeonato mundial na última terça-feira após ser derrotada por 2 a 0 pela Espanha na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Após a eliminação, um dos ídolos da seleção francesa, Thierry Henry, não poupou críticas ao desempenho da equipe comandada por Didier Deschamps.

Campeão mundial com a França em 1998, o ex-atacante, atualmente comentarista da "Fox Sports", afirmou que os espanhóis dominaram completamente a partida e fizeram por merecer a vaga na decisão do torneio.

"Os espanhóis controlaram a bola e mostraram por que são campeões europeus. Eles foram muito superiores. É duro de aceitar", afirmou Henry.

Na sequência, o ex-jogador destacou que a França teve dificuldades desde o início do confronto e ressaltou a qualidade da equipe espanhola. "A melhor equipe venceu. Se você não estiver em boa forma desde o início, será difícil. A Espanha é a pior equipe contra a qual você pode estar perdendo por 1 a 0. A França precisa analisar o que aconteceu e voltar mais forte para tentar vencer seus novos rivais históricos", completou.

Em campo, a Espanha construiu a classificação com gols de Mikel Oyarzabal, em cobrança de pênalti, e Pedro Porro. A seleção espanhola controlou as ações durante boa parte da partida e praticamente não sofreu defensivamente.

De acordo com o Sofascore, a França terminou o confronto com apenas três finalizações na direção do gol e não criou nenhuma grande oportunidade de marcar. Já a Espanha acertou duas finalizações no alvo e criou três grandes chances ao longo da semifinal.

Terceiro lugar

Mesmo eliminada, a campanha francesa ainda não terminou. A França voltará a campo para disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

Os franceses enfrentarão o derrotado da semifinal entre Argentina e Inglaterra, confronto marcado para esta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). A disputa pelo terceiro lugar será realizada no próximo sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.