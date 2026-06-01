Serena Williams confirma retorno ao tênis profissional após um hiato de quatro anos

Serena Williams voltará às quadras do circuito profissional aos 44 anos, após permanecer quase quatro anos sem disputar competições oficiais. A ex-número 1 do mundo e dona de 23 títulos de Grand Slam em simples aceitou um convite para participar da chave de duplas do torneio de Queen's Club, em Londres. O anúncio foi feito pela WTA nesta segunda-feira, 1º.

A própria tenista reforçou a notícia em suas redes sociais. Em uma publicação, Williams compartilhou um vídeo acompanhado da mensagem: "Acho que todo mundo já ouviu a notícia". O conteúdo mostra o telefone tocando enquanto ela comenta: "Preciso trocar de número".

A competição em Queen's Club terá início na próxima segunda-feira. Segundo a WTA, Williams atuará ao lado de uma parceira que ainda não foi divulgada.

A confirmação da participação em um torneio disputado na grama alimenta expectativas sobre uma possível presença da americana em Wimbledon, cuja edição deste ano começa em 28 de junho. Ao longo da carreira, ela conquistou sete títulos de simples no tradicional torneio realizado no All England Club.

A última partida oficial de Williams ocorreu no Aberto dos Estados Unidos de 2022. Na ocasião, a tenista afirmou que não pretendia utilizar o termo aposentadoria e declarou que estava "evoluindo" para fora do esporte.

"Serena elevou o jogo a outro patamar e é incrível para o esporte que ela esteja ultrapassando limites e voltando", afirmou Martina Navratilova. A ex-líder do ranking mundial detém o registro de atleta mais velha a retornar ao circuito, aos 43 anos e 10 meses.

"Muitas das jogadoras mais jovens nunca tiveram a oportunidade de jogar contra ela; algumas podem nunca tê-la visto na televisão, então esta será uma experiência nova e emocionante", disse Navratilova.

Retorno movimenta jogadoras e reforça expectativas no circuito feminino

Serena Williams soma também 14 títulos de Grand Slam em duplas. A atleta tornou-se apta a competir novamente em fevereiro, após cumprir a exigência de retorno ao programa antidoping do tênis. O processo teve início seis meses antes, etapa necessária para voltar ao circuito profissional.

A possibilidade de reencontrar Serena nas quadras também repercutiu entre outras atletas. Naomi Osaka, vencedora de quatro títulos de Grand Slam e responsável pela vitória sobre Williams na final do Aberto dos Estados Unidos de 2018, comentou a expectativa em torno do retorno.

“Isso vai atrair mais pessoas para assistir tênis”, disse Osaka durante o Aberto da França. “Com certeza, vou assistir à primeira partida. Acho que muita gente vai. Todo mundo sabe que Serena e Venus foram meus ídolos na infância, então vai ser legal vê-la de volta às quadras.”

Recentemente, Williams publicou um vídeo em seu perfil no Instagram treinando em uma quadra dura ao lado da filha. Na legenda, escreveu: “Dizem por aí… que eu tenho um novo treinador”.

A segunda filha da ex-tenista nasceu em 2023.

No ano passado, após a divulgação de sua inscrição no programa antidoping, Williams utilizou as redes sociais para negar que estivesse planejando um retorno imediato. Na ocasião, escreveu: “Meu Deus, gente, eu NÃO vou voltar. Essa polêmica está insana.”

A irmã mais velha da atleta, Venus Williams, continua participando ocasionalmente de torneios aos 45 anos.

“Um dos meus maiores arrependimentos foi não ter podido jogar contra ela”, afirmou Coco Gauff, atual campeã do Aberto da França. “Seria incrível para o esporte ter uma lenda de volta às quadras.”

A americana Iva Jovic, de 18 anos, também comentou o anúncio.

“Acho incrível. É muito legal”, disse ela. “Nunca vi a Serena jogar ao vivo. Obviamente, cresci assistindo a ela. Durante toda a minha infância, ela dominou o tênis, então vai ser incrível.”

Jovic também destacou o potencial impacto da volta da ex-número 1 para a modalidade.

“Vai gerar muitas manchetes e é algo que as pessoas vão comentar”, disse a tenista.

Madison Keys reforçou a avaliação sobre o interesse gerado pela presença de Serena Williams no circuito. “Serena Williams jogando tênis só faz bem para o tênis. Sejamos sinceros. Todos nós queremos ver a Serena jogar tênis.”

“Quer dizer, você literalmente assiste a um momento histórico toda vez que ela entra em quadra”, acrescentou Keys. “Então, por que não assistir mais?”

A presidente da WTA, Valerie Camillo, classificou o retorno de Williams como um dos principais acontecimentos recentes do circuito feminino e destacou a trajetória da atleta dentro e fora das quadras.

“Serena é uma das maiores atletas de todos os tempos, com um legado que vai muito além das quadras.”

“Seu retorno é uma expressão de sua paixão pela competição e mal posso esperar para vê-la enfrentar uma nova geração de jogadoras de elite”, acrescentou Camillo. “Serena não é apenas uma grande campeã. Ela é uma empresária de sucesso, uma defensora incansável de causas importantes e uma das mulheres mais icônicas do mundo. Estamos muito felizes em recebê-la de volta ao circuito da WTA neste momento tão empolgante para o tênis feminino.”