Endrick quer deixar o Real Madrid em janeiro e desperta interesse de dois clubes; saiba quais

O atacanteEndrick trabalha com a possibilidade de deixar o Real Madrid na janela de transferências de janeiro de 2027. Com pouco espaço na equipe espanhola, o brasileiro de 20 anos busca um destino em que possa ter mais minutos em campo e dar sequência ao desenvolvimento na Europa. Segundo o jornal espanhol AS, dois clubes aparecem como principais interessados: Roma, da Itália, e Sporting, de Portugal.

A situação do brasileiro ganhou força após a entrevista coletiva concedida por Endrick nesta terça-feira, 10. Na ocasião, ele não confirmou uma saída, mas deixou claro que pretende avaliar o que será melhor para sua carreira.

“Não sei o que vai acontecer em janeiro. Isso está nas mãos de Deus. Peço apenas para fazer o melhor para a minha carreira. O que for acontecer, vai acontecer. Vou seguir com os meus pés no chão para fazer o melhor. Madri é uma cidade maravilhosa, mas sempre vou fazer de tudo para alavancar minha carreira”, afirmou.

Quais clubes estão interessados em Endrick?

A Roma já esteve perto de contratar Endrick por empréstimo na janela do meio de 2026, mas o atacante permaneceu em Madri após uma conversa com José Mourinho. O clube italiano continua interessado e pretende retomar as negociações para contar com o brasileiro na segunda metade da temporada.

O Sporting, por sua vez, entrou na disputa e já teria se movimentado para tentar a contratação. Um dos trunfos da equipe portuguesa é o técnico Paulo Fonseca, que trabalhou com Endrick no Lyon, durante o empréstimo do atacante na temporada anterior, e teria pedido sua contratação.

Na França, o brasileiro viveu um dos períodos mais produtivos desde que chegou à Europa: marcou oito gols e deu sete assistências em 21 partidas. O Sporting também oferece a possibilidade de disputar a Champions League, além da adaptação facilitada pelo idioma.

Por que Endrick quer deixar o Real Madrid?

A busca por mais oportunidades está relacionada à participação reduzida do atacante na equipe. De acordo com o AS, Endrick soma 140 minutos em sete partidas na temporada 2026/27, com apenas uma titularidade. A concorrência no setor ofensivo, especialmente com Kylian Mbappé, dificulta a conquista de espaço.

Apesar disso, o brasileiro mantém uma boa relação com Mourinho e fez questão de elogiar o treinador na entrevista à Seleção.

“O Mourinho é um cara que eu acredito bastante. Todos os dias, ele chega para mim e pergunta como estou, mas nada sobre futebol, é sempre sobre a minha vida pessoal. Isso eu valorizo bastante. É um dos primeiros treinadores que chega, conversa e me acolhe bastante. Isso eu agradeço muito. Sempre vou me doar para o Real Madrid, que está acima de todos, mas com o carinho do Mourinho me doo ainda mais”, declarou.

A permanência, portanto, não está descartada. Endrick ainda não tomou uma decisão definitiva, e o cenário pode mudar até a abertura da janela. O Real Madrid também terá participação importante nas negociações, já que pretende preservar o investimento feito no jogador, que tem contrato com o clube até 2030.