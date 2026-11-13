Sérvia x Alemanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Sérvia e Alemanha se enfrentam nesta sexta-feira, 13 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações 2026/27. A partida será disputada no Stadion Rajko Mitić, em Belgrado, e terá transmissão do Sportv e do Disney+.

O confronto coloca frente a frente equipes em situações distintas no Grupo A2. Os sérvios ainda não venceram na competição e ocupam a última posição, enquanto os alemães tentam somar pontos para continuar na disputa por uma vaga nas quartas de final da Nations League.

Panorama das equipes

Sérvia: a seleção comandada por Veljko Paunović perdeu os quatro jogos disputados até aqui e ainda não pontuou no Grupo A2. Com três gols marcados e oito sofridos, a equipe já não tem chances de avançar às quartas de final. O objetivo agora é encerrar a sequência negativa e evitar a última colocação. Para o duelo, o treinador não poderá contar com Saša Lukić e Nemanja Maksimović, suspensos, além de Strahinja Pavlović, Aleksa Terzić e Filip Kostić, que estão fora por problemas físicos. Paunović também está suspenso e não poderá comandar a equipe à beira do campo.

a seleção comandada por Veljko Paunović perdeu os quatro jogos disputados até aqui e ainda não pontuou no Grupo A2. Com três gols marcados e oito sofridos, a equipe já não tem chances de avançar às quartas de final. O objetivo agora é encerrar a sequência negativa e evitar a última colocação. Para o duelo, o treinador não poderá contar com Saša Lukić e Nemanja Maksimović, suspensos, além de Strahinja Pavlović, Aleksa Terzić e Filip Kostić, que estão fora por problemas físicos. Paunović também está suspenso e não poderá comandar a equipe à beira do campo. Alemanha: sob o comando de Jürgen Klopp, a seleção alemã ocupa a terceira posição do grupo, com cinco pontos em quatro partidas, resultado de uma vitória, dois empates e uma derrota. A equipe está três pontos atrás de Holanda e Grécia, que dividem a liderança. Uma vitória em Belgrado é importante para manter as chances de classificação antes da última rodada. O treinador não conta com o elenco completo: Jamal Musiala e Serge Gnabry estão lesionados, assim como Waldemar Anton, que deixou a convocação. Florian Wirtz, Joshua Kimmich e Kai Havertz aparecem entre os principais nomes à disposição.

Prováveis escalações

Sérvia: Vanja Milinković-Savić; Kosta Nedeljković, Nikola Milenković, Srđan Babić, Strahinja Eraković e Aleksa Terzić; Andrija Živković, Sergej Milinković-Savić e Dušan Tadić; Mihajlo Cvetković e Luka Jović. Técnico: Veljko Paunović.

Vanja Milinković-Savić; Kosta Nedeljković, Nikola Milenković, Srđan Babić, Strahinja Eraković e Aleksa Terzić; Andrija Živković, Sergej Milinković-Savić e Dušan Tadić; Mihajlo Cvetković e Luka Jović. Veljko Paunović. Alemanha: Marc-André ter Stegen; Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlović e Joshua Kimmich; Lennart Karl, Felix Nmecha e Florian Wirtz; Kai Havertz. Técnico: Jürgen Klopp.

Ficha técnica: