Mbappé e Zidane vivem desgaste na França após início de parceria, diz jornal

A relação entre Kylian Mbappé e Zinédine Zidane passa por um início turbulento na seleção francesa. Apesar da admiração que o atacante do Real Madrid nutre pelo ex-jogador desde a infância, os dois enfrentaram divergências nos primeiros meses de trabalho conjunto. Segundo informações do jornal francês L'Équipe, decisões táticas e a falta de diálogo contribuíram para o desgaste nos bastidores.

O principal episódio ocorreu durante a Data Fifa de setembro. Na ocasião, Zidane escalou Mbappé aberto pelo lado esquerdo do ataque e colocou Ousmane Dembélé como centroavante. A mudança não agradou ao capitão francês, que prefere atuar centralizado e teria interpretado a decisão como uma redução de seu protagonismo na equipe.

De acordo com o L'Équipe, a comunicação entre treinador e jogador também foi limitada durante aquela concentração. O atacante passou parte do período mais isolado dos companheiros e deixou o grupo antes do fim, após apresentar problemas físicos.

Zidane tenta reaproximar Mbappé

O treinador francês sinalizou que pretende ajustar o posicionamento do camisa 10 nos próximos compromissos. Na convocação de novembro, Zidane afirmou que Mbappé voltaria a atuar em sua posição preferida, como centroavante.

A mudança pode ajudar a melhorar o relacionamento entre os dois. Segundo a imprensa francesa, Zidane está interessado em estreitar os laços com o capitão e evitar que as divergências táticas afetem o ambiente da seleção.

A França enfrenta a Itália nesta quinta-feira, 12, pela Liga das Nações. Depois, encara a Turquia no domingo, 15. Dembélé não foi relacionado para esta Data Fifa, o que também abre espaço para Mbappé ocupar a posição central do ataque.

Como começou a relação entre Mbappé e Zidane?

O distanciamento atual contrasta com a admiração que Mbappé demonstrava por Zidane desde criança. Em dezembro de 2012, quando tinha 14 anos, o atacante foi convidado pelo então integrante da comissão técnica das categorias de base do Real Madrid para conhecer o centro de treinamento do clube espanhol.

Na ocasião, Zidane recebeu o jovem francês e o levou de carro até o campo de treinamento. Anos depois, Mbappé relembrou o episódio como um sonho realizado. Em 2024, os dois voltaram a dividir os holofotes durante a apresentação do atacante como jogador do Real Madrid, com a presença do ídolo francês no Santiago Bernabéu.

Os dois se reencontraram na seleção francesa em julho de 2026, quando Zidane sucedeu Didier Deschamps no comando dos Les Bleus e passou a trabalhar diretamente com o jogador que o admirava desde a infância.