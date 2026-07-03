Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja onde assistir às partidas desta sexta-feira, 3

Nesta sexta-feira, 3, a bola vai rolar para mais três confrontos do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica por conta da Argentina, que encara Cabo Verde em busca de uma vaga nas oitavas de final.

A Austrália enfrenta o Egito às 15h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington. Já às 19h (horário de Brasília), será a vez do duelo entre Argentina e Cabo Verde, no Hard Rock Stadium, em Miami. Por fim, às 22h30 (horário de Brasília), será a vez de Colômbia e Gana, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

Onde assistir aos jogos de hoje

Campanhas de Austrália e Egito

A Austrália, com 4 pontos, passou em 2º lugar. Após estrear com vitória sobre a Turquia por 2 a 0, perdeu para os Estados Unidos por 2 a 0 e ficou no 0 a 0 com o Paraguai.

O Egito também ficou com a segunda colocação de sua chave, com 5 pontos. Os egípcios empataram com Bélgica e Irã por 1 a 1 e superaram a Nova Zelândia por 3 a 1.

Campanhas de Argentina e Cabo Verde

A Argentina chega para o duelo após terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Os argentinos derrotaram a Argélia por 3 a 0, a Áustria por 2 a 0 e a Jordânia por 3 a 1.

Por outro lado, Cabo Verde também não perdeu, mas garantiu sua classificação para o mata-mata após três empates, ficando com a segunda colocação do Grupo H. Os cabo-verdianos empataram com Espanha e Arábia Saudita por 0 a 0 e com o Uruguai por 2 a 2.

Campanhas de Colômbia e Gana

A Colômbia terminou a fase de grupos como líder de sua chave. Os colombianos venceram o Uzbequistão por 3 a 1 e a República Democrática do Congo por 1 a 0, e empataram sem gols com Portugal.

Já Gana ficou entre os melhores terceiros colocados e avançou. Os ganeses derrotaram o Panamá por 1 a 0, empataram em 0 a 0 com a Inglaterra e perderam para a Croácia por 2 a 1.

Oitavas de final

O vencedor do confronto entre Colômbia e Gana vai enfrentar Suíça ou Argélia nas oitavas de final da Copa do Mundo. Já as outras quatro seleções definirão um dos confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo. Assim, Argentina ou Cabo Verde enfrentará o vencedor de Austrália e Egito.