Marrocos é acusado de planejar abater 3 milhões de cães para Copa de 2030

O Marrocos enfrenta pressão internacional após denúncias de que estaria promovendo uma campanha de extermínio de cães de rua antes da Copa do Mundo de 2030, que o país sediará ao lado de Espanha e Portugal.

Segundo organizações de defesa animal, até 3 milhões de cães estariam sob risco de abate para “limpar” áreas urbanas e turísticas antes do torneio.

A International Animal Welfare and Protection Coalition (IAWPC) afirma que cerca de 300 mil animais já eram mortos anualmente no país antes da confirmação do Mundial. Após o anúncio oficial, em 2023, os casos teriam aumentado.

A entidade diz ter reunido imagens e documentos que indicariam execuções sistemáticas em diversas cidades.

De acordo com a IAWPC, os métodos denunciados incluem envenenamento com estricnina, uma neurotoxina letal para humanos e animais usada em veneno de rato, e disparos de arma de fogo.

Um investigação do The Athletic, departamento esportivo do The New York Times, relatou a existência de um suposto centro de abate nos arredores de Marrakech.

O que dizem os envolvidos?

As acusações provocaram mobilização nas redes sociais e pedidos de boicote ao torneio.

Que nojo. Se a @FIFAcom não fizer algo, será a primeira copa do mundo que não irei ver na minha vida! Sei que não fará diferença nenhuma para a FIFA eu assistir ou não, mas eu jamais iria aceitar uma coisa nojenta dessas. — FL4MEN9O sempre. (@Magnomacha54495) February 19, 2026

Em nota, a embaixada de Marrocos em Londres negou a existência de plano de abate em massa e afirmou que o país mantém políticas de gestão animal “humanas e sustentáveis”.

A FIFA informou que acompanha o caso e está em contato com autoridades marroquinas e com a IAWPC para garantir o cumprimento de compromissos ligados ao bem-estar animal.

*Com informações da agência O GLOBO.