Esporte

Marrocos é acusado de planejar abater 3 milhões de cães para Copa de 2030

ONGs relatam mortes de 300 mil animais por ano; Fifa afirma manter diálogo com o país

Marrocos: sede da Copa do Mundo 2030, país enfrenta acusações de maus tratos de animais (Michael Dalder/Reuters)

Marrocos: sede da Copa do Mundo 2030, país enfrenta acusações de maus tratos de animais (Michael Dalder/Reuters)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11h43.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

O Marrocos enfrenta pressão internacional após denúncias de que estaria promovendo uma campanha de extermínio de cães de rua antes da Copa do Mundo de 2030, que o país sediará ao lado de Espanha e Portugal.

Segundo organizações de defesa animal, até 3 milhões de cães estariam sob risco de abate para “limpar” áreas urbanas e turísticas antes do torneio.

A International Animal Welfare and Protection Coalition (IAWPC) afirma que cerca de 300 mil animais já eram mortos anualmente no país antes da confirmação do Mundial. Após o anúncio oficial, em 2023, os casos teriam aumentado.

A entidade diz ter reunido imagens e documentos que indicariam execuções sistemáticas em diversas cidades.

De acordo com a IAWPC, os métodos denunciados incluem envenenamento com estricnina, uma neurotoxina letal para humanos e animais usada em veneno de rato, e disparos de arma de fogo.

Um investigação do The Athletic, departamento esportivo do The New York Times, relatou a existência de um suposto centro de abate nos arredores de Marrakech.

O que dizem os envolvidos?

As acusações provocaram mobilização nas redes sociais e pedidos de boicote ao torneio.

Em nota, a embaixada de Marrocos em Londres negou a existência de plano de abate em massa e afirmou que o país mantém políticas de gestão animal “humanas e sustentáveis”.

A FIFA informou que acompanha o caso e está em contato com autoridades marroquinas e com a IAWPC para garantir o cumprimento de compromissos ligados ao bem-estar animal.

*Com informações da agência O GLOBO.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFutebolMarrocosCachorros

Mais de Esporte

Real Madrid envia provas à UEFA após denúncia de racismo contra Vini Jr.

João Fonseca X Ignacio Buse: qual horário e onde assistir à partida do Rio Open

Olimpíadas de Inverno: Noruega lidera o quadro de medalhas; Brasil é 19º

Lanús x Flamengo: onde assistir e horário pela Recopa Sul-Americana

Mais na Exame

Future of Money

Tokenização vai democratizar o acesso ao setor financeiro, diz BC

Esporte

Real Madrid envia provas à UEFA após denúncia de racismo contra Vini Jr.

Mercados

Símbolo do capitalismo americano, Avon tinha revendedoras na Rússia

Brasil

Unesp divulga quarta chamada do Vestibular 2026 hoje; veja como acessar