Esporte

Copa do Brasil: veja o resultado do sorteio dos jogos das oitavas de final

Clubes conheceram seus adversários do mata-mata e também mando de jogos do duelo

Copa do Brasil: duelos acontecerão em agosto ( (Foto: Buda Mendes/Getty Images))

Copa do Brasil: duelos acontecerão em agosto ( (Foto: Buda Mendes/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11h50.

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026 foram sorteados nesta terça-feira, 26, em evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Diferentemente de fases anteriores, o sorteio reuniu os 16 classificados em um único pote, sem divisão por grupos ou restrições de cruzamentos.

As partidas de ida estão previstas para os dias 1.º e 2 de agosto, enquanto os duelos de volta acontecem em 5 e 6 de agosto. O chaveamento completo até a final, porém, ainda não foi definido e será conhecido apenas no sorteio das quartas de final.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

  • Vasco x Fluminense
  • Internacional x Corinthians
  • Mirassol x Grêmio
  • Athletico-PR x Vitória
  • Atlético-MG x Juventude
  • Santos x Remo
  • Chapecoense x Cruzeiro
  • Palmeiras x Fortaleza

* Os clubes à esquerda fazem o jogo de ida em casa

Datas das oitavas de final

Jogos de ida: 1º e 2 de agosto de 2026
Jogos de volta: 5 e 6 de agosto de 2026

Acompanhe tudo sobre:Copa do Brasil

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