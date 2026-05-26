Copa do Brasil: veja o resultado do sorteio dos jogos das oitavas de final

Copa do Brasil: duelos acontecerão em agosto ( (Foto: Buda Mendes/Getty Images))
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Publicado em 26 de maio de 2026 às 11h50.
Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026 foram sorteados nesta terça-feira, 26, em evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Diferentemente de fases anteriores, o sorteio reuniu os 16 classificados em um único pote, sem divisão por grupos ou restrições de cruzamentos.
As partidas de ida estão previstas para os dias 1.º e 2 de agosto, enquanto os duelos de volta acontecem em 5 e 6 de agosto. O chaveamento completo até a final, porém, ainda não foi definido e será conhecido apenas no sorteio das quartas de final.
* Os clubes à esquerda fazem o jogo de ida em casa
Jogos de ida: 1º e 2 de agosto de 2026
Jogos de volta: 5 e 6 de agosto de 2026