Tem jogo hoje? Veja quem joga nesta quinta-feira

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura

Agenda de jogos: veja quais times brasileiros entram em campo hoje (Esportes/Exame)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11h51.

O confronto entre Athletico-PR x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e a decisão entre Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana são os destaques do futebol brasileiro desta quinta-feira, 19.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Campeonatos Estaduais

  • 19h - Carlos Renaux x Joinville - SportyNet
  • 19h15 - Barcelona de Ilhéus x Juazeirense - TVE Bahia
  • 20h - Paysandu x Tuna Luso - Esporte na Cultura (YouTube) e Canal do Benja

Recopa Sul-Americana

Onde assistir ao vivo o jogo do Athletico-PR x Corinthians; veja horário

O jogo Athletico-PR x Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, Premiere e CazéTV, às 19h30.

Que horas é o jogo do Flamengo?

O jogo Lanús x Flamengo terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 21h30.

