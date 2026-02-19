Tem jogo hoje? Veja quem joga nesta quinta-feira

O confronto entre Athletico-PR x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e a decisão entre Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana são os destaques do futebol brasileiro desta quinta-feira, 19.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

19h30 - Athletico-PR x Corinthians - Record, Premiere e CazéTV

Campeonatos Estaduais

19h - Carlos Renaux x Joinville - SportyNet

19h15 - Barcelona de Ilhéus x Juazeirense - TVE Bahia

20h - Paysandu x Tuna Luso - Esporte na Cultura (YouTube) e Canal do Benja

Recopa Sul-Americana

21h30 - Lanús x Flamengo - ESPN e Disney+

