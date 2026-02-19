Tem jogo hoje? Veja quem joga nesta quinta-feira

Agenda de jogos: veja quais times brasileiros entram em campo hoje (Esportes/Exame)
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11h51.
O confronto entre Athletico-PR x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e a decisão entre Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana são os destaques do futebol brasileiro desta quinta-feira, 19.
O jogo Athletico-PR x Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, Premiere e CazéTV, às 19h30.
O jogo Lanús x Flamengo terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 21h30.