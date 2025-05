Marrocos investirá bilhões para a Copa do Mundo e reforça laços com o Brasil, diz embaixador

Arfoud, Marrocos - Marrocos tem cores e contornos únicos. O bege, o marrom e o laranja das antigas construções hoje já se contrastam com os novos prédios que traz a modernidade sem deixar para trás as um passado cheio de tradição.

“A economia do Marrocos está gradualmente saindo de ser uma economia essencialmente terciária, produtora de pescados e fertilizantes, para ser uma economia cada vez mais sofisticada e integrada nas cadeias globais”, afirma Alexandre Guido Lopes Parola, embaixador do Brasil em Marrocos.

Em várias partes de grandes cidades como Casablanca e a capital Rabat já se vê obras sendo realizadas: hotéis luxuosos, avenidas mais largas e até um sistema ferroviário de alta velocidade já está interligando grandes cidades, como a capital e Tânger.

“O novo hospital de Rabat, por exemplo, que foi uma promessa há pouco tempo, hoje se ergue como um símbolo da transformação. Marrocos não apenas se prepara para a Copa do Mundo de 2030, mas se reinventa a cada esquina”, diz o embaixador.

O país do norte da África está se reconfigurando não apenas na infraestrutura, mas também em relações globais. Em entrevista exclusiva à EXAME, o embaixador Alexandre Guido Lopes Parola fala sobre as relações bilaterais de Marrocos com o Brasil e com o mundo, e sobre o futuro que se espera de um país que busca unir o novo com uma cultura milenar.

A economia que movimenta Marrocos

Com uma população de cerca de 40 milhões, Marrocos tem apresentado um crescimento econômico, com previsão de expansão anual entre 3,6% e 3,8% nos próximos anos, diz Parola.

“A transformação da infraestrutura, acelerada por grandes projetos como a Copa do Mundo de 2030, está impulsionando setores como a construção civil. Marrocos é um canteiro a céu aberto", afirma o embaixador.

O país também se destaca no campo das energias renováveis, com um objetivo audacioso de alcançar 52% de sua energia proveniente de fontes renováveis nos próximos anos – hoje já tem 48%.

“Energia renovável no Marrocos é visto mais do que uma preocupação ambientalista, é uma preocupação econômica para o país, que não possui petróleo ou gás e tem um grande desafio com a água”, diz. “Energia eólica e solar são as grandes apostas, afinal, Marrocos tem uma costa e um clima que permite investir nessas duas frentes”, afirma.

O setor automotivo também cresce, com Marrocos disputando com a África do Sul o título de maior produtor de veículos no continente. Empresas como Renault e Stellantis já têm grandes fábricas no país, e novos investimentos estrangeiros estão chegando, inclusive do Brasil.

“A Embraer está se instalando em Marrocos, competindo em licitações internacionais de aviação civil e militar. Com investimento e presença local a chance de novos contratos aumenta muito”, afirma o embaixador.

A Embraer chega em Marrocos em um momento em que o setor de turismo está super aquecido no país. Marrocos registrou um aumento de 50% no número de turistas brasileiros nos últimos quatro meses. Agora com voos diretos entre São Paulo e Casablanca, a expectativa é que o número de turistas globais chegue a 16 milhões até o final deste ano, com metas ambiciosas de alcançar 30 milhões até 2030.

“Como exemplo, o Brasil recebeu no ano passado 6 milhões de turistas. Esse foi o número de turistas só em Marrakech em 2024”, afirma o embaixador.

Além disso, o país segue com forte presença na indústria têxtil, com exportações que chegam a 3,2 bilhões de dólares em 2024, representando 10% das exportações industriais do Marrocos.

O investimento bilionário na Copa do Mundo 2030

Estima-se que o país destinará entre US$ 15 bilhões a US$ 23 bilhões em infraestrutura e desenvolvimento urbano relacionados a Copa do Mundo, conta o embaixador.

Entre as principais áreas de investimento, estão:

Estádios

Construção do ‘O Grande Stade Hassan II’: Em construção em Benslimane, próximo a Casablanca, este estádio terá capacidade para 115.000 espectadores, tornando-se o maior do mundo. O custo estimado é de US$ 500 milhões, com conclusão prevista para 2028.

Em construção em Benslimane, próximo a Casablanca, este estádio terá capacidade para 115.000 espectadores, tornando-se o maior do mundo. O custo estimado é de US$ 500 milhões, com conclusão prevista para 2028. Reforma de seis estádios: estádios em Casablanca, Rabat, Tânger, Fez, Marrakech e Agadir estão sendo modernizados para atender aos padrões da FIFA, com um investimento total de aproximadamente US$ 2,1 bilhões.

Transporte e Mobilidade

Rodovias: o país planeja investir cerca de US$ 1,25 bilhão em projetos rodoviários estratégicos, incluindo a construção de novas vias e interseções para melhorar o acesso aos locais dos jogos.

o país planeja investir cerca de US$ 1,25 bilhão em projetos rodoviários estratégicos, incluindo a construção de novas vias e interseções para melhorar o acesso aos locais dos jogos. Ferrovia: a aquisição de 168 trens de alta velocidade e urbanos, provenientes da França, Espanha e Coreia do Sul, está prevista para expandir a rede ferroviária do país, com um investimento de US$ 2,9 bilhões.

Aeroportos

Expansão Aeroportuária: estão em andamento projetos para ampliar a capacidade dos principais aeroportos, incluindo Casablanca, Marrakech e Agadir, visando acomodar o aumento esperado no fluxo de passageiros durante o torneio.

Turismo e hospitalidade

Infraestrutura Hoteleira: O Marrocos pretende aumentar significativamente sua capacidade hoteleira para receber os visitantes esperados durante a Copa do Mundo, com investimentos em novos hotéis e melhorias nos existentes.

O financiamento dessas grandes obras está acontecendo por meio de duas frentes, segundo o embaixador:

Emissão de Eurobônus: em março de 2025, o Marrocos captou €2 bilhões por meio da emissão de eurobônus para financiar projetos relacionados à Copa do Mundo.

em março de 2025, o Marrocos captou €2 bilhões por meio da emissão de eurobônus para financiar projetos relacionados à Copa do Mundo. Banco Africano de Desenvolvimento: o banco comprometeu-se a emprestar €350 milhões (cerca de US$ 370 milhões) ao Marrocos, com a possibilidade de um adicional de €650 milhões, para apoiar o desenvolvimento da infraestrutura para o torneio.

“A Copa do Mundo veio para estimular o processo de mudança de Marrocos. A sensação que eu tenho, tendo dois anos aqui, é que eu já sou quase uma testemunha desse processo”, afirma o embaixador. “Por exemplo, quando eu cheguei na capital, só tinha o terreno literalmente vazio do que se prometia ser o maior hospital da África. E hoje ele já está pronto.”

A relação bilateral do Brasil com Marrocos

A relação entre o Brasil e Marrocos é histórica, com laços diplomáticos que remontam ao século XIX. A cooperação entre os dois países está em um momento de aceleração, especialmente nos setores de infraestrutura, energia renovável e tecnologia.

"Marrocos é uma porta de entrada para a África, com acesso privilegiado à União Europeia e ao Golfo. O Brasil pode expandir seus investimentos, especialmente nas áreas de agroindústria e energia, e fortalecer ainda mais esses laços comerciais", diz Parola que afirma que um dos maiores desafios e oportunidades é retomar o acordo Mercosul-Marrocos.

O país do norte da África é um importante parceiro para a exportação de produtos brasileiros como café e carne, e há uma crescente demanda por frutas brasileiras, como mangas e tangerinas, diz Parola.

“O Brasil também é um grande importador de fertilizantes do Marrocos, isso porque o país tem reservas imensas e eles estão sendo cada vez mais eficientes nisso”, afirma o embaixador, que conta que os marroquinos estão fazendo um processo que é quase um produto sob medida.

“Eles vão com uma equipe técnica, analisam o teu solo e produzem o fertilizante que você precisa. É um processo altamente tecnológico,” afirma.

O mercado de trabalho – e a aposta em tecnologia

O mercado de trabalho em Marrocos enfrenta desafios típicos de uma economia em desenvolvimento, com a taxa de desemprego variando entre 20%, especialmente nas áreas rurais e entre os jovens. Segundo Parola a demanda por profissionais qualificados, como engenheiros e programadores, está em alta, especialmente nas grandes cidades como Casablanca e a capital Rabat.

“O país também está investindo em programas de capacitação, com destaque para as bolsas de estudo oferecidas a estudantes africanos, com 90% de bolsas integrais. Esses programas de educação são uma oportunidade tanto para estudantes marroquinos quanto internacionais”, afirma.

Para profissionais estrangeiros que buscam uma oportunidade de trabalho no país, o idioma pode ser uma barreira. Além do árabe, há outras duas línguas que podem ajudar a ingressar no país. “Aqui eles contratam muito quem sabe falar francês, que é o segundo idioma, e muitas vezes o inglês por ser um país muito turístico”.

O programa "Marrocos Digital 2025" é outra aposta do governo marroquino que busca transformar o país em um centro de inovação tecnológica na África, com foco em 5G e digitalização de serviços públicos.

"Este movimento oferece oportunidades para empresas brasileiras de tecnologia e informação que desejam expandir suas operações no continente africano", afirma Parola.

Os avanços da mulher em Marrocos

Embora Marrocos ainda mantenha uma sociedade conservadora, o país tem buscado avançar na promoção dos direitos das mulheres. A Constituição de 2011, fruto da "Primavera Árabe", garantiu importantes direitos à mulher, com destaque para a ampliação da participação feminina no governo e no parlamento.

"A situação das mulheres em Marrocos está evoluindo, com maior participação em espaços de poder e um conjunto de políticas públicas voltadas para o empoderamento econômico das mulheres", afirma Parola.

No governo, das 24 pastas do Executivo marroquino, 6 são ocupadas por mulheres:

Economia e Finanças;

Planejamento e Urbanismo;

Turismo, Artesanato e Economia Social e Solidária;

Transição Energética e Desenvolvimento Sustentável;

Solidariedade, da Inserção Social e da Família;

Transição Digital e da Reforma Administrativa.

Já no parlamento, na legislatura atual (2021-2026), dos 395 membros da Câmara dos Representantes, 95 são mulheres, ou seja, 24% dos parlamentares.

“Houve aumento em relação à legislatura anterior, quando a participação de mulheres era de 20%”, diz o embaixador.

Um país localizado para o mundo

Marrocos é uma nação estratégica, posicionada entre dois oceanos e com uma proximidade significativa à Europa, a apenas 14 quilômetros do Estreito de Gibraltar.

"Marrocos é uma ponte para o comércio entre a África e a Europa. Com a construção de um porto de última geração e a modernização da infraestrutura ferroviária, o país está se tornando cada vez mais um hub logístico", afirma Parola.

Um país tradicionalmente conhecido pela cultura da negociação nos comércios, agora traça novas rotas. Seja pelo mar, pelos ares ou pelas estradas, o país do norte da África se mostra aberto para o mercado global sem fragilizar suas raízes.