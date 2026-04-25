Lyon supera Auxerre com brilho de Yaremchuk e boa atuação de Endrick

Olympique Lyonnais ficou mais perto de garantir uma vaga na próxima edição da UEFA Champions League ao vencer o AJ Auxerre por 3 a 2, neste sábado, 25, pela 31ª rodada do Campeonato Francês.

Jogando em casa e com Endrick entre os titulares, o Lyon chegou aos 57 pontos e assumiu a terceira colocação da tabela, abrindo quatro pontos de vantagem sobre os concorrentes diretos que ainda entram em campo na rodada. Restam apenas três partidas para o fim da Ligue 1.

Yaremchuk decide, Endrick acerta a trave

O grande nome da partida foi Roman Yaremchuk, autor de dois gols na vitória.

O atacante abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo após bela assistência do lateral brasileiro Abner Vinícius.

O Auxerre empatou ainda na etapa inicial, aos 35 minutos, com gol de Diomandé.

Na volta do intervalo, Corentin Tolisso recolocou o Lyon em vantagem aos 21 minutos, antes de Yaremchuk marcar novamente, aos 26, ampliando o placar para os donos da casa.

Já nos minutos finais, Okoh acertou um golaço de fora da área e diminuiu para o Auxerre, mas não evitou a derrota.

Boa atuação de Endrick

Titular na partida, Endrick permaneceu em campo até os 31 minutos do segundo tempo e teve boa participação ofensiva.

O principal lance do brasileiro foi uma finalização potente que acertou a trave e quase se transformou em um dos gols mais bonitos da rodada.