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Lyon supera Auxerre com brilho de Yaremchuk e boa atuação de Endrick

Equipe francesa chegou aos 57 pontos e abriu vantagem importante na briga por vaga na próxima Champions League

Lyon vence Auxerre com Endrick titular e fica mais perto da Champions League (ARNAUD FINISTRE/AFP)

Lyon vence Auxerre com Endrick titular e fica mais perto da Champions League (ARNAUD FINISTRE/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de abril de 2026 às 18h27.

Olympique Lyonnais ficou mais perto de garantir uma vaga na próxima edição da UEFA Champions League ao vencer o AJ Auxerre por 3 a 2, neste sábado, 25, pela 31ª rodada do Campeonato Francês.

Jogos deste sábado, 25: onde assistir ao vivo e horários

Jogando em casa e com Endrick entre os titulares, o Lyon chegou aos 57 pontos e assumiu a terceira colocação da tabela, abrindo quatro pontos de vantagem sobre os concorrentes diretos que ainda entram em campo na rodada. Restam apenas três partidas para o fim da Ligue 1.

Yaremchuk decide, Endrick acerta a trave

O grande nome da partida foi Roman Yaremchuk, autor de dois gols na vitória.

O atacante abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo após bela assistência do lateral brasileiro Abner Vinícius.

O Auxerre empatou ainda na etapa inicial, aos 35 minutos, com gol de Diomandé.

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Na volta do intervalo, Corentin Tolisso recolocou o Lyon em vantagem aos 21 minutos, antes de Yaremchuk marcar novamente, aos 26, ampliando o placar para os donos da casa.

Já nos minutos finais, Okoh acertou um golaço de fora da área e diminuiu para o Auxerre, mas não evitou a derrota.

Boa atuação de Endrick

Titular na partida, Endrick permaneceu em campo até os 31 minutos do segundo tempo e teve boa participação ofensiva.

O principal lance do brasileiro foi uma finalização potente que acertou a trave e quase se transformou em um dos gols mais bonitos da rodada.

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