Barcelona faz 2 a 0 no Getafe e pode ser campeão já na próxima rodada

Barcelona vence o Getafe e fica a um passo do título da La Liga (JAVIER SORIANO/AFP)
Redação Exame
Publicado em 25 de abril de 2026 às 18h36.
Barcelona ficou ainda mais próximo do título de La Liga após vencer o Getafe CF por 2 a 0 neste sábado, 25, no Coliseum Alfonso Pérez, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.
Com o décimo triunfo consecutivo, a equipe comandada por Hansi Flick abriu 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid, que havia empatado por 1 a 1 com o Real Betis na rodada.
Restando apenas cinco partidas para o fim da competição, o Barcelona pode confirmar o título já na próxima rodada. Para isso, precisa vencer o Valencia CF, no Mestalla, e torcer para que o Real Madrid não derrote o Athletic Club, no Santiago Bernabéu.
Além da vantagem, o resultado também encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitória do Barcelona contra o Getafe.
Mesmo sem Lamine Yamal, afastado por uma lesão muscular que o tirará do restante da temporada, o Barça conseguiu superar a forte marcação do Getafe e construir a vitória fora de casa.
Robert Lewandowski chegou a assustar logo no início, em uma cabeçada que passou por cima do travessão, mas o primeiro gol só saiu nos acréscimos da etapa inicial.
Pedri fez um lançamento preciso para Fermín López, que dominou e finalizou na saída do goleiro David Soria para abrir o placar aos 45+1.
Na segunda etapa, o Barcelona controlou a posse de bola e passou a explorar os espaços deixados pelo adversário.
O segundo gol veio aos 74 minutos. Lewandowski lançou Marcus Rashford em velocidade, e o atacante inglês ficou cara a cara com o goleiro antes de finalizar para fechar o placar.