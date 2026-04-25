Jogos deste sábado, 25: onde assistir ao vivo e horários

O sábado, 25, será de agenda cheia no que diz respeito ao futebol, com diversos jogos importantes de torneios europeus, brasileiros e sul-americanos.

Faltando três rodadas para o fim do Campeonato Alemão, o torneio terá muitos jogos no sábado. Além disso, o Brasileirão também abre sua 13.ª rodada.

Dentre os principais jogos, destaque para São Paulo x Mirassol pelo Brasileirão e Manchester City x Southampton pela Copa da Liga Inglesa.