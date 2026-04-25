Esporte

Jogos deste sábado, 25: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

(Esportes/Exame)

(Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 25 de abril de 2026 às 08h03.

O sábado, 25, será de agenda cheia no que diz respeito ao futebol, com diversos jogos importantes de torneios europeus, brasileiros e sul-americanos.

Faltando três rodadas para o fim do Campeonato Alemão, o torneio terá muitos jogos no sábado. Além disso, o Brasileirão também abre sua 13.ª rodada.

Dentre os principais jogos, destaque para São Paulo x Mirassol pelo Brasileirão e Manchester City x Southampton pela Copa da Liga Inglesa.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Inglês

  • 8h30 - Fulham x Aston Villa
  • 11h - Liverpool x Crystal Palace
  • 11h - Wolverhampton x Tottenham
  • 11h - West Ham x Everton
  • 13h30 - Arsenal x Newcastle

Campeonato Inglês feminino

  • 8h - Brighton x Manchester City 

Campeonato Espanhol

  • 9h - Deportivo Alavés x Mallorca
  • 11h15 - Getafe x Barcelona
  • 13h30 - Valencia x Girona
  • 16h - Atlético de Madrid x Athletic Bilbao

Campeonato Italiano

  • 10h - Parma x Pisa
  • 13h - Bologna x Roma
  • 15h45 - Hellas Verona x Lecce
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Campeonato Alemão

  • 10h30 - Mainz x Bayern de Munique
  • 10h30 - Colônia x Bayer Leverkusen
  • 10h30 - Augsburg x Eintracht Frankfurt
  • 10h30 - Wolfsburg x Borussia Monchengladbach
  • 10h30 - Heidenheim x St. Pauli
  • 13h30 - Hamburgo x Hoffenheim

Campeonato Português

  • 11h30 - Tondela x Nacional da Madeira
  • 14h - Benfica x Moreirense
  • 16h30 - Vitória de Guimarães x Rio Ave

Campeonato Francês

  • 12h - Lyon x Auxerre
  • 14h - Angers x PSG
  • 16h05 - Toulouse x Monaco

Copa da Inglaterra

  • 13h15 - Manchester City x Southampton

Champions League Asiática

  • 13h15 - Al Ahli x Machida Zelvia

Champions League Feminina

  • 13h15 - Bayern de Munique x Barcelona

Brasileirão Feminino

  • 16h - Flamengo x Vitória
  • 19h - Internacional x Juventude

Brasileirão Masculino

  • 18h30 - Bahia x Santos
  • 18h30 - Botafogo x Internacional
  • 18h30 - Remo x Cruzeiro
  • 21h - São Paulo x Mirassol

Brasileirão 2ª divisão

  • 20h30 - Sport x Novorizontino
  • 21h - Juventude x Londrina

Campeonato Argentino

  • 21h30 - River Plate x Aldosivi
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Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 25

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 25

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 25

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 25

TV Brasil

  • 16h - Flamengo x Vitória - Brasileirão Feminino

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 10h30 - Mainz x Bayern de Munique - Campeonato Alemão
  • 21h - São Paulo x Mirassol - Campeonato Brasileiro

ESPN

  • 8h30 - Fulham x Aston Villa - Campeonato Inglês
  • 11h - Wolverhampton x Tottenham - Campeonato Inglês
  • 13h30 - Arsenal x Newcastle - Campeonato Inglês
  • 15h45 - Hellas Verona x Lecce - Campeonato Italiano
  • 21h - Juventude x Londrina - Brasileirão 2ª divisão

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN2 neste sábado, 25

ESPN3

  • 8h - Brighton x Manchester City - Campeonato Inglês Feminino
  • 13h15 - Bayern de Munique x Barcelona - Champions League Feminina
  • 16h30 - Vitória de Guimarães x Rio Ave - Campeonato Português

ESPN4

  • 11h - West Ham x Everton - Campeonato Inglês
  • 13h15 - Manchester City x Southampton - Copa da Inglaterra
  • 21h30 - River Plate x Aldosivi - Campeonato Argentino

XSports

  • 8h - Brighton x Manchester City - Campeonato Inglês Feminino
  • 11h - Liverpool x Crystal Palace - Campeonato Inglês
  • 16h - Atlético de Madrid x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol
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Premiere

  • 18h30 - Bahia x Santos - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 - Remo x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro
  • 21h - São Paulo x Mirassol - Campeonato Brasileiro

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste sábado, 25

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 8h - Brighton x Manchester City - Campeonato Inglês Feminino
  • 8h30 - Fulham x Aston Villa - Campeonato Inglês
  • 9h - Deportivo Alavés x Mallorca - Campeonato Espanhol
  • 10h - Parma x Pisa - Campeonato Italiano
  • 11h - West Ham x Everton - Campeonato Inglês
  • 11h - Wolverhampton x Tottenham - Campeonato Inglês
  • 11h - Liverpool x Crystal Palace - Campeonato Inglês
  • 11h15 - Getafe x Barcelona - Campeonato Espanhol
  • 11h30 - Tondela x Nacional da Madeira - Campeonato Português
  • 13h - Bologna x Roma
  • 13h15 - Bayern de Munique x Barcelona - Champions League Feminina
  • 13h15 - Manchester City x Southampton - Copa da Inglaterra
  • 13h15 - Al Ahli x Machida Zelvia - Champions League Asiática
  • 13h30 - Valencia x Girona - Campeonato Espanhol
  • 13h30 - Arsenal x Newcastle - Campeonato Inglês
  • 15h45 - Hellas Verona x Lecce - Campeonato Italiano
  • 16h - Atlético de Madrid x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol
  • 16h30 - Vitória de Guimarães x Rio Ave - Campeonato Português
  • 20h30 - Sport x Novorizontino - Brasileirão 2ª divisão
  • 21h30 - River Plate x Aldosivi - Campeonato Argentino

Canal Goat

  • 8h - Brighton x Manchester City - Campeonato Inglês Feminino
  • 10h30 - Colônia x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
  • 13h30 - Hamburgo x Hoffenheim - Campeonato Alemão

GE TV

  • Nenhum jogo vai passar na GE TV neste sábado, 25

Onefootball

  • 10h30 - Mainz x Bayern de Munique - Campeonato Alemão
  • 10h30 - Colônia x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
  • 10h30 - Augsburg x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão
  • 10h30 - Wolfsburg x Borussia Monchengladbach - Campeonato Alemão
  • 10h30 - Heidenheim x St. Paulo - Campeonato Alemão
  • 13h30 - Hamburgo x Hoffenheim - Campeonato Alemão

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado, 25

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado, 25
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Prime Video

  • 18h30 - Botafogo x Internacional - Brasileirão

Cazé TV

  • 10h30 - Mainz x Bayern de Munique - Campeonato Alemão
  • 12h - Lyon x Auxerre - Campeonato Francês
  • 14h - Angers x PSG - Campeonato Francês
  • 16h05 - Toulouse x Monaco - Campeonato Francês

Apple TV

  • Nenhum jogo vai passar na Apple TV neste sábado, 25
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