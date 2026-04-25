Jogos deste sábado, 25: onde assistir ao vivo e horários

(Esportes/Exame)
Colaboradora
Publicado em 25 de abril de 2026 às 08h03.
O sábado, 25, será de agenda cheia no que diz respeito ao futebol, com diversos jogos importantes de torneios europeus, brasileiros e sul-americanos.
Faltando três rodadas para o fim do Campeonato Alemão, o torneio terá muitos jogos no sábado. Além disso, o Brasileirão também abre sua 13.ª rodada.
Dentre os principais jogos, destaque para São Paulo x Mirassol pelo Brasileirão e Manchester City x Southampton pela Copa da Liga Inglesa.
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No ano passado, as duas equipes se encontraram na final da Copa do Brasil.
Partida deste sábado, 25, é válida pela 34ª rodada do campeonato inglês