Lutador brasileiro Godofredo Pepey morre em prisão nos EUA

O lutador brasileiro de artes marciais mistas (MMA) Godofredo Castro de Oliveira, conhecido como Godofredo Pepey, morreu neste domingo, 9, na unidade prisional onde estava detido, na Flórida, nos Estados Unidos.

As autoridades americanas ainda não divulgaram as circunstâncias da morte. Pepey estava preso desde 30 de junho, após agredir a esposa, Samara Mello, na cidade de Deerfield Beach.

Segundo o advogado de Samara, Gaudênio Santiago, a morte do lutador foi comunicada à família pelas autoridades americanas.

"A morte de alguém sob custódia é um fato grave. Para isso existem procedimentos que devem ser cumpridos pelas autoridades americanas e toda e qualquer notícia será divulgada por essas autoridades. Até lá, peço respeito à família, sua esposa Samara e evitem comentários maldosos e especulações, para que não se propague cada vez mais o sofrimento", disse o advogado.

Segundo ele, Samara está abalada e cuida dos trâmites legais para a liberação do corpo.

Quem foi Godofredo Pepey?

O atleta cearense ganhou notoriedade ao participar da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil, exibida pela TV Globo em 2012, onde foi vice-campeão no torneio peso-pena.

Em seguida, construiu carreira internacional com 11 lutas no UFC, somando cinco vitórias e seis derrotas, até ser dispensado em 2018.

Após deixar a organização, Pepey fez mais três lutas, a última em 2022, e encerrou o cartel profissional com 14 vitórias, sete derrotas e uma luta sem resultado. Em 2024, tentou se eleger vereador em Fortaleza, mas não obteve sucesso.

Nos Estados Unidos, ele respondia a várias acusações, incluindo sequestro com ferimento corporal, agressão doméstica por estrangulamento, intimidação da vítima, obstrução de comunicação com a polícia e violência doméstica. A fiança havia sido fixada em US$ 120 mil (cerca de R$ 651 mil), e ele poderia ser deportado para o Brasil.

Pepey deixa dois filhos, do primeiro casamento.