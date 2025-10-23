MMA passa por rebranding e reforça papel no ecossistema de marketing

A MMA, associação global que reúne CMOs e líderes de marketing, mídia e tecnologia, anunciou um reposicionamento e passa a adotar o nome Marketing + Media Alliance. A mudança consolida a transição iniciada nos últimos anos, em que a entidade deixou de atuar apenas no mobile para ampliar sua agenda em temas estruturais do setor, como mensuração, dados, organização de marketing, IA e mídia.

Criada em 2003 como Mobile Marketing Association, a organização afirma que a nova identidade reflete seu modelo atual como uma aliança de executivos que influenciam decisões estratégicas de investimento e crescimento. “A MMA é feita para CMOs, dirigida por CMOs e apoiada por toda a indústria”, diz Greg Stuart, CEO da MMA Global. “Nossos membros não apenas falam sobre transformação — eles a promovem.”

Stuart diz que o reposicionamento pretende reforçar a responsabilidade do marketing dentro das empresas e sua conexão com os resultados do negócio. “Este novo posicionamento deixa claro que somos uma aliança de líderes que impulsionam o marketing a entregar impacto real e mensurável nos negócios”, afirma.

Segundo ele, a rede global da MMA continuará baseada em produção de conhecimento aplicado. “Se um profissional aplicar tudo o que os Think Tanks e Labs da MMA descobriram, sua empresa poderá aumentar seu valor de mercado.”

Fabiano Lobo, CEO da MMA para a América Latina, afirma que o movimento formaliza o papel que a organização já vinha desempenhando. “Como a maior comunidade de líderes de marketing, é nossa responsabilidade ajudar no desenvolvimento e no fortalecimento de todo o ecossistema”, diz.

“Ao longo desses 22 anos, a MMA foi muito além de relatórios e trouxe pesquisas, frameworks, experimentação, colaboração e provocações contínuas. Continuaremos firmes nessa missão.”

Nova identidade visual da MMA, que passa a operar globalmente como Marketing + Media Alliance (Divulgação)

A MMA coordena grupos de trabalho e pesquisa dedicados a temas técnicos e organizacionais, como os Think Tanks globais MATT (Measurement & Attribution), MOSTT (Marketing Org Strategy), ALTT (AI Leadership) e DATT (Data & Customer Experience). No Brasil, a entidade lançou também o Retail Media Club, voltado ao avanço desse segmento.

Guilherme Martins, VP de Marketing e Inovação da Diageo no Brasil e chair do board da MMA para a América Latina, afirma que o movimento está alinhado ao momento do mercado.

“Essa combinação entre propósito e impacto é o que inspira também a evolução da MMA e mostra que seguimos impulsionando o setor na mesma direção, guiados pela colaboração entre líderes que não apenas acompanham a mudança, mas a provocam, com dados e criatividade”, diz Martins.

O processo de rebranding foi desenvolvido em parceria com a agência Lafayette American, dos Estados Unidos, e inclui nova arquitetura de marca, logotipo e diretrizes de identidade visual, que serão adotadas globalmente nos próximos dias.

A entidade é mantida por meio de memberships corporativos, com sede em Nova York e presença em 16 países na APAC, Europa, MEA, América Latina e América do Norte. A MMA reúne 825 empresas-membro e tem conselhos formados por líderes de companhias como General Motors, Diageo, Mondelez, Unilever e Pepsico. A agenda global inclui mais de 60 eventos por ano, entre eles o MMA Impact, o MMA Innovate, o Possible (Miami) e o CMO & CEO Summit (Santa Barbara).