Esporte

Jogos de hoje, quarta-feira, 15 de abril: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Futebol: duelos da Champions League e Libertadores vão movimentar a quarta-feira de futebol (Esportes/Exame)

Futebol: duelos da Champions League e Libertadores vão movimentar a quarta-feira de futebol (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 15 de abril de 2026 às 05h00.

A quarta-feira, 15, será recheada de grandes jogos na Europa e também na América do Sul, com duelos decisivos pela Champions League, Libertadores e Sul-Americana.

Dentre os principais jogos, destaque para o jogo entre Bayern de Munique x Real Madrid, às 16h, de Brasília, pela Champions League, e Corinthians x Santa Fé, às 21h30, pela Libertadores.

A programação ainda inclui partidas do Campeonato Saudita, Copa do Nordeste, Campeonato Paulista A2, Copa Sul-Sudeste, Copa Verde e Brasileirão sub-20.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Champions League

  • 16h - Bayern de Munique x Real Madrid
  • 16h - Arsenal x Sporting

Copa Libertadores

  • 19h - Cruzeiro x Universidad Católica
  • 19h - Libertad x Rosario Central
  • 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia
  • 21h30 - Corinthians x Santa Fé
  • 23h - Independiente del Valle x Universidad Central

Copa Sul-Americana

  • 19h - Racing x Botafogo
  • 19h - Caracas x Independiente Petrolero
  • 21h - Olímpia x Barracas Central
  • 21h30 - River Plate x Carabobo
  • 23h - América de Cali x Alianza Atlético
  • 23h - Millonarios x Boston River

Campeonato Saudita

  • 15h - Al-Nassr x Al-Ettifaq

Copa do Nordeste

  • 19h - Fluminense-PI x CRB
  • 19h30 - Sousa x Juazeirense
  • 19h30 - ASA x Confiança
  • 19h30 - Ferroviário x Retrô
  • 21h30 - Sport x Maranhão
  • 21h30 - Vitória x Piauí

Copa Verde

  • 19h - Paysandu x Independência-AC
  • 19h30 - Rio Branco-ES x Araguaína
  • 19h30 - Gama x Anápolis
  • 20h - GAS x Nacional-AM
  • 20h - Cuiabá x Porto Vitória
  • 20h30 - Guaporé x Trem
  • 20h30 - Amazonas x Porto Velho
  • 20h30 - Águia de Marabá x Remo
  • 21h - Galvez x Monte Roraima
  • 21h30 - Vila Nova x Capital-DF

Copa Sul-Sudeste

  • 19h - Operário-PR x Novorizontino
  • 19h - São Bernardo x Cianorte
  • 20h - Volta Redonda x Tombense
  • 20h - América-MG x Sampaio Corrêa
  • 21h15 - Juventude x Chapecoense
  • 21h30 - Avaí x Caxias

Campeonato Brasileiro sub-20

  • 15h - Bahia x Palmeiras
  • 15h - Fluminense x Vitória
  • 15h - Grêmio x Flamengo
  • 15h - Fortaleza x Athletico-PR
  • 15h - América-MG x Criciúma
  • 15h - Vasco x Juventude

Campeonato Paulista A2

  • 19h - Água Santa x XV de Piracicaba
  • 19h - Ituano x Votuporanguense
  • 19h - São José x Sertãozinho
  • 19h - Ferroviária x Juventus-SP

Onde assistir ao vivo ao jogo entre Bayern de Munique x Real Madrid

O duelo entre Bayern de Munique x Real Madrid terá transmissão ao vivo da HBO Max.

Onde assistir ao vivo Corinthians x Santa Fé

Corinthians x Santa Fé, válido pela segunda rodada da Libertadores, terá transmissão da Globo-SP, GE TV e Paramount+.

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • 21h30 - Corinthians x Santa Fé - Libertadores - Globo SP.
  • 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores - Globo RJ.

SBT

  • 21h30 - Sport x Maranhão - Copa do Nordeste - SBT Nordeste.

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta, 15.

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta, 15

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • Nenhum jogo vai passar no Sportv nesta quarta, 15.

BandSports

  • 15h - Al-Nassr x Al-Ettifaq - Campeonato Saudita

ESPN

  • 19h - Cruzeiro x Universidad Católica - Libertadores
  • 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores

ESPN2

  • 23h - Millonarios x Boston River - Libertadores

ESPN3

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN3 nesta quarta, 15

ESPN4

  • 19h - Caracas x Independiente Petrolero - Libertadores
  • 21h - Olimpia x Rosario Central - Sul-Americana
  • 23h - Independiente del Valle x Universidad Central - Libertadores

XSports

  • 19h - Ferroviária x Juventus - Paulistão A2
  • 21h15 - Juventude x Chapecoense - Copa Sul-Sudeste

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta, 15

TNT Sports

  • 16h - Arsenal x Sporting - Champions League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 19h - Cruzeiro x Universidad Católica - Libertadores
  • 19h - Caracas x Independiente Petrolero - Libertadores
  • 21h - Olímpia x Barracas Central - Sul-Americana
  • 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores
  • 23h - Millonarios x Boston River - Sul-Americana
  • 23h - Independiente Del Valle x Universidad Central - Libertadores

Ge TV

  • 21h30 - Corinthians x Santa Fé - Libertadores

Canal Goat

  • 15h - Al-Nassr x Al-Ettifaq - Campeonato Saudita

Onefootball

  • 15h - Al-Nassr x Al-Ettifaq - Campeonato Saudita

HBO Max

  • 16h - Bayern de Munique x Real Madrid
  • 16h - Arsenal x Sporting

Paramount+

  • 19h - Racing x Botafogo - Sul-Americana
  • 21h30 - Corinthians x Santa Fé - Libertadores
  • 21h30 - River Plate x Carabobo - Sul-Americana
  • 23h - América de Cali x Alianza Atlético

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