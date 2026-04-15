Jogos de hoje, quarta-feira, 15 de abril: onde assistir ao vivo e horários

A quarta-feira, 15, será recheada de grandes jogos na Europa e também na América do Sul, com duelos decisivos pela Champions League, Libertadores e Sul-Americana.

Dentre os principais jogos, destaque para o jogo entre Bayern de Munique x Real Madrid, às 16h, de Brasília, pela Champions League, e Corinthians x Santa Fé, às 21h30, pela Libertadores.

A programação ainda inclui partidas do Campeonato Saudita, Copa do Nordeste, Campeonato Paulista A2, Copa Sul-Sudeste, Copa Verde e Brasileirão sub-20.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Champions League

16h - Bayern de Munique x Real Madrid

16h - Arsenal x Sporting

Copa Libertadores

19h - Cruzeiro x Universidad Católica

19h - Libertad x Rosario Central

21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia

21h30 - Corinthians x Santa Fé

23h - Independiente del Valle x Universidad Central

Copa Sul-Americana

19h - Racing x Botafogo

19h - Caracas x Independiente Petrolero

21h - Olímpia x Barracas Central

21h30 - River Plate x Carabobo

23h - América de Cali x Alianza Atlético

23h - Millonarios x Boston River

Campeonato Saudita

15h - Al-Nassr x Al-Ettifaq

Copa do Nordeste

19h - Fluminense-PI x CRB

19h30 - Sousa x Juazeirense

19h30 - ASA x Confiança

19h30 - Ferroviário x Retrô

21h30 - Sport x Maranhão

21h30 - Vitória x Piauí

Copa Verde

19h - Paysandu x Independência-AC

19h30 - Rio Branco-ES x Araguaína

19h30 - Gama x Anápolis

20h - GAS x Nacional-AM

20h - Cuiabá x Porto Vitória

20h30 - Guaporé x Trem

20h30 - Amazonas x Porto Velho

20h30 - Águia de Marabá x Remo

21h - Galvez x Monte Roraima

21h30 - Vila Nova x Capital-DF

Copa Sul-Sudeste

19h - Operário-PR x Novorizontino

19h - São Bernardo x Cianorte

20h - Volta Redonda x Tombense

20h - América-MG x Sampaio Corrêa

21h15 - Juventude x Chapecoense

21h30 - Avaí x Caxias

Campeonato Brasileiro sub-20

15h - Bahia x Palmeiras

15h - Fluminense x Vitória

15h - Grêmio x Flamengo

15h - Fortaleza x Athletico-PR

15h - América-MG x Criciúma

15h - Vasco x Juventude

Campeonato Paulista A2

19h - Água Santa x XV de Piracicaba

19h - Ituano x Votuporanguense

19h - São José x Sertãozinho

19h - Ferroviária x Juventus-SP

Onde assistir ao vivo ao jogo entre Bayern de Munique x Real Madrid

O duelo entre Bayern de Munique x Real Madrid terá transmissão ao vivo da HBO Max.

Onde assistir ao vivo Corinthians x Santa Fé

Corinthians x Santa Fé, válido pela segunda rodada da Libertadores, terá transmissão da Globo-SP, GE TV e Paramount+.

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

21h30 - Corinthians x Santa Fé - Libertadores - Globo SP.

21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores - Globo RJ.

SBT

21h30 - Sport x Maranhão - Copa do Nordeste - SBT Nordeste.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta, 15.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta, 15

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

Nenhum jogo vai passar no Sportv nesta quarta, 15.

BandSports

15h - Al-Nassr x Al-Ettifaq - Campeonato Saudita

ESPN

19h - Cruzeiro x Universidad Católica - Libertadores

21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores

ESPN2

23h - Millonarios x Boston River - Libertadores

ESPN3

Nenhum jogo vai passar na ESPN3 nesta quarta, 15

ESPN4

19h - Caracas x Independiente Petrolero - Libertadores

21h - Olimpia x Rosario Central - Sul-Americana

23h - Independiente del Valle x Universidad Central - Libertadores

XSports

19h - Ferroviária x Juventus - Paulistão A2

21h15 - Juventude x Chapecoense - Copa Sul-Sudeste

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta, 15

TNT Sports

16h - Arsenal x Sporting - Champions League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

19h - Cruzeiro x Universidad Católica - Libertadores

19h - Caracas x Independiente Petrolero - Libertadores

21h - Olímpia x Barracas Central - Sul-Americana

21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores

23h - Millonarios x Boston River - Sul-Americana

23h - Independiente Del Valle x Universidad Central - Libertadores

Ge TV

21h30 - Corinthians x Santa Fé - Libertadores

Canal Goat

15h - Al-Nassr x Al-Ettifaq - Campeonato Saudita

Onefootball

15h - Al-Nassr x Al-Ettifaq - Campeonato Saudita

HBO Max

16h - Bayern de Munique x Real Madrid

16h - Arsenal x Sporting

Paramount+