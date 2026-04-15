Jogos de hoje, quarta-feira, 15 de abril: onde assistir ao vivo e horários

A quarta-feira, 15, será recheada de grandes jogos na Europa e também na América do Sul, com duelos decisivos pela Champions League, Libertadores e Sul-Americana.
Dentre os principais jogos, destaque para o jogo entre Bayern de Munique x Real Madrid, às 16h, de Brasília, pela Champions League, e Corinthians x Santa Fé, às 21h30, pela Libertadores.
A programação ainda inclui partidas do Campeonato Saudita, Copa do Nordeste, Campeonato Paulista A2, Copa Sul-Sudeste, Copa Verde e Brasileirão sub-20.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Champions League
- 16h - Bayern de Munique x Real Madrid
- 16h - Arsenal x Sporting
Copa Libertadores
- 19h - Cruzeiro x Universidad Católica
- 19h - Libertad x Rosario Central
- 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia
- 21h30 - Corinthians x Santa Fé
- 23h - Independiente del Valle x Universidad Central
Copa Sul-Americana
- 19h - Racing x Botafogo
- 19h - Caracas x Independiente Petrolero
- 21h - Olímpia x Barracas Central
- 21h30 - River Plate x Carabobo
- 23h - América de Cali x Alianza Atlético
- 23h - Millonarios x Boston River
Campeonato Saudita
- 15h - Al-Nassr x Al-Ettifaq
Copa do Nordeste
- 19h - Fluminense-PI x CRB
- 19h30 - Sousa x Juazeirense
- 19h30 - ASA x Confiança
- 19h30 - Ferroviário x Retrô
- 21h30 - Sport x Maranhão
- 21h30 - Vitória x Piauí
Copa Verde
- 19h - Paysandu x Independência-AC
- 19h30 - Rio Branco-ES x Araguaína
- 19h30 - Gama x Anápolis
- 20h - GAS x Nacional-AM
- 20h - Cuiabá x Porto Vitória
- 20h30 - Guaporé x Trem
- 20h30 - Amazonas x Porto Velho
- 20h30 - Águia de Marabá x Remo
- 21h - Galvez x Monte Roraima
- 21h30 - Vila Nova x Capital-DF
Copa Sul-Sudeste
- 19h - Operário-PR x Novorizontino
- 19h - São Bernardo x Cianorte
- 20h - Volta Redonda x Tombense
- 20h - América-MG x Sampaio Corrêa
- 21h15 - Juventude x Chapecoense
- 21h30 - Avaí x Caxias
Campeonato Brasileiro sub-20
- 15h - Bahia x Palmeiras
- 15h - Fluminense x Vitória
- 15h - Grêmio x Flamengo
- 15h - Fortaleza x Athletico-PR
- 15h - América-MG x Criciúma
- 15h - Vasco x Juventude
Campeonato Paulista A2
- 19h - Água Santa x XV de Piracicaba
- 19h - Ituano x Votuporanguense
- 19h - São José x Sertãozinho
- 19h - Ferroviária x Juventus-SP
Onde assistir ao vivo ao jogo entre Bayern de Munique x Real Madrid
O duelo entre Bayern de Munique x Real Madrid terá transmissão ao vivo da HBO Max.
Onde assistir ao vivo Corinthians x Santa Fé
Corinthians x Santa Fé, válido pela segunda rodada da Libertadores, terá transmissão da Globo-SP, GE TV e Paramount+.
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- 21h30 - Corinthians x Santa Fé - Libertadores - Globo SP.
- 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores - Globo RJ.
SBT
- 21h30 - Sport x Maranhão - Copa do Nordeste - SBT Nordeste.
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta, 15.
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta, 15
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- Nenhum jogo vai passar no Sportv nesta quarta, 15.
BandSports
- 15h - Al-Nassr x Al-Ettifaq - Campeonato Saudita
ESPN
- 19h - Cruzeiro x Universidad Católica - Libertadores
- 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores
ESPN2
- 23h - Millonarios x Boston River - Libertadores
ESPN3
- Nenhum jogo vai passar na ESPN3 nesta quarta, 15
ESPN4
- 19h - Caracas x Independiente Petrolero - Libertadores
- 21h - Olimpia x Rosario Central - Sul-Americana
- 23h - Independiente del Valle x Universidad Central - Libertadores
XSports
- 19h - Ferroviária x Juventus - Paulistão A2
- 21h15 - Juventude x Chapecoense - Copa Sul-Sudeste
Premiere
- Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta, 15
TNT Sports
- 16h - Arsenal x Sporting - Champions League
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 19h - Cruzeiro x Universidad Católica - Libertadores
- 19h - Caracas x Independiente Petrolero - Libertadores
- 21h - Olímpia x Barracas Central - Sul-Americana
- 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores
- 23h - Millonarios x Boston River - Sul-Americana
- 23h - Independiente Del Valle x Universidad Central - Libertadores
Ge TV
- 21h30 - Corinthians x Santa Fé - Libertadores
Canal Goat
- 15h - Al-Nassr x Al-Ettifaq - Campeonato Saudita
Onefootball
- 15h - Al-Nassr x Al-Ettifaq - Campeonato Saudita
HBO Max
- 16h - Bayern de Munique x Real Madrid
- 16h - Arsenal x Sporting
Paramount+
- 19h - Racing x Botafogo - Sul-Americana
- 21h30 - Corinthians x Santa Fé - Libertadores
- 21h30 - River Plate x Carabobo - Sul-Americana
- 23h - América de Cali x Alianza Atlético