Lula sugere Ancelotti no Corinthians após a Copa em reunião com a Fifa

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino. Palácio do Planalto. Brasília (DF)
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08h57.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mencionou, em tom descontraído, o nome de Carlo Ancelotti como possível treinador do Corinthians ao fim de seu ciclo na seleção brasileira.
A declaração ocorreu durante uma reunião no Palácio do Planalto com o técnico italiano e o presidente da Fifa, Gianni Infantino. O encontro tratou de agendas internacionais do futebol e da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.
A reunião também contou com dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em um movimento que reforça a articulação entre governo federal e entidades esportivas para sediar grandes competições no país.
Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira em 2025, após longa trajetória no futebol europeu, e tem contrato até o fim do ciclo pós-Copa.
O Brasil receberá a Copa do Mundo Feminina de 2027 entre 24 de junho e 25 de julho. O torneio será distribuído por oito cidades e deve mobilizar investimentos em infraestrutura, logística e promoção do futebol feminino. Segundo o governo, a competição é considerada estratégica para ampliar a visibilidade da modalidade e fortalecer o calendário nacional.
Representantes da Fifa discutiram com o Planalto detalhes de planejamento e governança do evento, além de etapas de preparação que envolvem diferentes ministérios.
Além da Copa Feminina, o Brasil manifestou interesse em sediar o Mundial de Clubes de 2029. A CBF deve apresentar candidatura com apoio federal, aproveitando estádios já estruturados e o crescimento da audiência do futebol no país.
Se confirmada, essa seria a primeira edição do Mundial disputada no Brasil sob o novo formato aplicado pela Fifa.