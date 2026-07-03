Qual será o novo horário de Brasil x Noruega? Veja o que se sabe

A Fifa ainda não confirmou qualquer alteração no horário da partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Apesar disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi comunicada pela entidade sobre a possibilidade de um ajuste na programação em razão da previsão de calor intenso em Nova Jersey, no domingo.

Nos bastidores, a seleção brasileira considera a possibilidade de o confronto começar às 17h no horário local, em vez das 16h inicialmente previstas. Caso a mudança seja oficializada, o duelo passará das 17h para as 18h no horário de Brasília.

A definição depende de um posicionamento da Fifa. A avaliação ocorre por causa das temperaturas elevadas previstas para a região do MetLife Stadium, em East Rutherford, palco do confronto entre Brasil e Noruega.

As condições climáticas têm sido acompanhadas pela organização da Copa do Mundo, que monitora os impactos do calor em partidas disputadas durante a tarde, principalmente em estádios sem cobertura.

Outro cenário analisado pela Fifa envolve o confronto entre México e Inglaterra, programado para a Cidade do México. A entidade estuda antecipar a partida em seis horas devido à previsão de tempestades na região.

A medida também reduziria o risco de coincidência de horários caso o duelo avance para prorrogação e disputa por pênaltis.

Nesse contexto, a CBF ainda espera uma definição oficial da Fifa sobre o possível ajuste envolvendo Brasil x Noruega. Enquanto não há confirmação, o cronograma inicialmente previsto permanece em vigor.

Mesmo assim, a delegação brasileira considera a possibilidade de entrar em campo uma hora depois do horário original.

Outro confronto acompanhado pela organização é Paraguai x França, marcado para sábado, na Filadélfia. A previsão de temperaturas elevadas na cidade levou a Fifa a monitorar a situação antes de decidir se haverá alteração na programação.

O que se sabe

Brasil x Noruega

Situação: a CBF foi comunicada sobre uma possível alteração no horário.

a CBF foi comunicada sobre uma possível alteração no horário. Programação original: 16h em Nova Jersey, 17h em Brasília.

16h em Nova Jersey, 17h em Brasília. Possível novo horário: 17h em Nova Jersey, 18h em Brasília.

17h em Nova Jersey, 18h em Brasília. Motivo: previsão de calor em Nova Jersey e ajuste na tabela para evitar sobreposição com México x Inglaterra.

México x Inglaterra

Situação: a Fifa avalia antecipar o início da partida.

a Fifa avalia antecipar o início da partida. Programação original: 18h na Cidade do México, 21h em Brasília.

18h na Cidade do México, 21h em Brasília. Possível novo horário: 12h na Cidade do México, 15h em Brasília.

12h na Cidade do México, 15h em Brasília. Motivo: previsão de tempestades e prevenção de conflito de horários caso o jogo tenha prorrogação e pênaltis.

Paraguai x França

Situação: partida segue sob monitoramento.

partida segue sob monitoramento. Programação original: 17h na Filadélfia, 18h em Brasília.

17h na Filadélfia, 18h em Brasília. Possível novo horário: ainda não foi definido.

ainda não foi definido. Motivo: previsão de calor intenso na cidade.

Onde assistir Brasil x Noruega?

O jogo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, acontece neste domingo (5 de julho). A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, SporTV, CazéTV (também disponível no Disney+), SBT e Globoplay.