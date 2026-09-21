Libertadores: veja data e horário dos jogos das semifinais

A Conmebol oficializou nesta segunda-feira as datas e os horários das semifinais da Libertadores 2026. O destaque fica para o duelo brasileiro entre Fluminense e Palmeiras, que terá o primeiro capítulo disputado no Maracanã, enquanto Flamengo e Estudiantes medem forças na outra chave em busca de uma vaga na decisão do principal torneio do continente.

O confronto entre Fluminense e Palmeiras começará no dia 14 de outubro, uma quarta-feira, às 21h30. A partida de ida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o segundo duelo da semifinal colocará frente a frente Estudiantes e Flamengo, no dia 15 de outubro, também às 21h30. A Conmebol ainda não divulgou o estádio que receberá o jogo na Argentina.

Os confrontos de volta acontecerão na semana seguinte. Palmeiras e Fluminense decidem a vaga na final em 21 de outubro, às 21h30, no Nubank Parque. Já Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar no dia 22 de outubro, também às 21h30, no Maracanã.

Semifinais da Libertadores 2026

Jogos de ida

Fluminense x Palmeiras - 14 de outubro, às 21h30 - Maracanã (Globo e Paramount+)

Estudiantes x Flamengo - 15 de outubro, às 21h30 - estádio ainda não definido (ESPN)

Jogos de volta